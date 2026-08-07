Deși majoritatea șoferilor își planifică meticulos cheltuielile pentru taxele de pod, viniete și taxele de autostradă, costul real al carburantului rămâne un capitol la care apar cele mai mari surprize. Prețurile la benzină și motorină variază semnificativ de la o țară la alta, fiind influențate de accizele locale, de amplasarea benzinăriei și de cererea sezonieră din zonele de tranzit.

Grecia: prețuri de top la benzină și diferențe mari pe insule

Grecia se menține de ani buni în topul țărilor europene cu cele mai scumpe noxe la pompă, iar motivul principal îl reprezintă nivelul ridicat al taxelor și al accizelor aplicate de statul elen. Turiștii români care trec granița spre Salonic, Halkidiki sau spre insule descoperă repede că alimentarea costă sensibil mai mult decât în România.

În zonele continentale și pe autostrăzile principale, un litru de benzină standard de 95 de cifre octanice variază între este circa 2.02 euro, echivalentul a 10.61 de lei, în timp ce benzina premium depășește frecvent pragul de 2,05 euro, echivalentul a 10.76 de lei. Motorina, care de regulă era ceva mai ieftină, este acum 2,06 euro per litru, echivalentul a 10.82 de lei, însă rămâne peste tarifele medii din benzinăriile românești, potrivit datelor analizate de pe site-ul Daily Fuels.

Cea mai mare surpriză neplăcută îi așteaptă însă pe cei care merg pe insule precum Thassos, Lefkada, Corfu sau insulele din arhipelagul Cicladelor. Din cauza costurilor suplimentare de transport maritim și a concurenței reduse între stații, prețul benzinei pe insule ajunge frecvent la 2,10 – 2,20 euro pe litru, transformând fiecare plin într-o cheltuială substanțială.

Bulgaria: opțiunea de tranzit și capcanele de pe autostradă

Pentru mulți șoferi, Bulgaria reprezintă fie destinația finală, fie o etapă de tranzit obligatorie spre Grecia. Din punct de vedere istoric, prețurile din benzinăriile bulgărești au fost relativ apropiate de cele din România, însă dinamica pietei din ultimul an a adus mici ajustări.

În orașele mari precum Ruse, Varna sau Sofia, prețul unui litru de benzină standard se situează în jurul valorii de 1,35 – 1,45 euro, echivalentul a 7 – 7.60 de lei  , iar motorina se vinde în jurul valorii de 1.50 – 1.60 euro, echivalentul a 7.88 – 8.40 de lei, potrivit dateor analizate de pe site-ul Fuelo.net.

Totuși, capcana pentru turiștii români apare pe autostrăzile A1 (Trakia) și A2 (Hemus), precum și în imediata apropiere a punctelor de trecere a frontierei (Kulata, Makaza, Giurgiu-Ruse). În aceste locații strategice, benzinăriile aplică adaosuri comerciale mari, iar prețul per litru poate fi mai mare cu 10% până la 15% față de media națională bulgară.

Cât costă benzina și motorina în Bulgaria sau Grecia. Românii scot din buzunar mai mult decât se așteaptă la pompă, în vacanță
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă carburantul în România

Benzina și motorina s-au ieftinit, vineri, 7 august 2026, la un singur lanț de stații de alimentare din București, cu până la 20 de bani per litru.

În felul acesta, minimumul la benzina standard scade la 9,36 de lei/l, iar la motorină ajunge la 10,57 de lei/l. Toate celelalte benzinării au menținut însă prețurile anterioare, potrivit datelor analizate de Libertatea.

Prețurile minime la carburanți au scăzut și în celelalte orașe analizate, respectiv Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, cu până la 20 de bani.

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