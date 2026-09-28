Florinela Georgescu, directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, anunță că temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în următoarele săptămâni. Potrivit acesteia, maximele se vor situa, în general, între 20 și 25 de grade Celsius, posibil mai ridicate în a doua jumătate a lunii octombrie, sub influența aerului mai cald care ar putea pătrunde din Europa Centrală.

Nopți reci, cu temperaturi apropiate de 0 grade în unele zone

Directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, anunță că nu sunt așteptate schimbări importante în evoluția vremii în următoarele patru săptămâni. Temperaturile ar urma să se mențină în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unor intervale în care acestea să fie ușor mai ridicate.

„Nu așteptăm modificări importante pentru următoarea perioadă. Conform estimărilor pentru următoarele patru săptămâni, este de așteptat ca temperaturile să se mențină în apropierea normelor pentru această perioadă. Poate în unele perioade să fie ușor mai ridicate”, a declarat pentru Libertatea directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

Maximele se vor situa, în general, între 20 și 25 de grade Celsius. În cele mai calde zile, temperaturile ar putea depăși ușor aceste valori.

În timpul nopții, temperaturile pot coborî semnificativ, în special în zonele depresionare.

„Pe de altă parte, nopțile, așa cum am văzut și în ultimele zile, pot aduce și temperaturi apropiate de 0 grade Celsius în zonele depresionare, iar la nivelul țării s-ar putea încadra între 4 și 10 grade Celsius”, a explicat Florinela Georgescu.

Ploi puține în octombrie

În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică posibilitatea ca acestea să fie absente la începutul lunii, urmând să apară ulterior, în special în zonele de deal și de munte.

„Din punctul de vedere al precipitațiilor, este posibil ca acestea să lipsească la începutul lunii, dar să apară apoi în special în zonele de deal și de munte, rămânând o probabilitate foarte mare ca regimul precipitațiilor pe ansamblul lunii să fie deficitar sau, în unele zone, apropiat de normal”, a spus directorul de prognoză al ANM, care a precizat că este posibil să apară ploi în unele zone, câteva zile, săptămâna viitoare.

Vremea s-ar putea încălzi spre sfârșitul lunii

Potrivit Florinelei Georgescu, vremea s-ar putea încălzi în a doua jumătate a lunii, în special în jumătatea de vest a țării. „Semnalul pentru următoarele 4 săptămâni arată o probabilitate de a avea temperaturi mai ridicate decât normalul în a doua decadă a lunii, mai ales în jumătatea de vest a țării, sub influența aerului mai cald care ar putea pătrunde din Europa Centrală. Maximele ar putea depăși 25... 26 de grade Celsius”, a precizat Georgescu.

Directorul de prognoze al ANM a explicat și contextul precipitațiilor din luna octombrie, care, statistic, sunt mai reduse cantitativ decât cele din timpul verii.