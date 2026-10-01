Compania aeriană AnimaWings a cerut deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București pe 30 septembrie 2026, după ce a retras din circulație șase aeronave Airbus A220-300 din cauza problemelor tehnice. În același an, numărul dosarelor deschise împotriva companiei de pasageri a depășit 6.400, conform unei analize realizate de AirAdvisor. Aceste cifre reflectă însă volumul litigiilor, nu încălcări dovedite și nici nivelul de fiabilitate al unei companii aeriene.

AnimaWings a depus cererea de insolvență la Tribunalul București

Criza la AnimaWings a început odată cu retragerea treptată din circulație a celor șase aeronave Airbus A220-300 din flota sa, din cauza problemelor tehnice recurente. Pe 30 septembrie 2026, compania a depus la Tribunalul București o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, anunțând că intenționează să intre în reorganizare și să-și continue activitatea operațională. Instanța nu a luat încă o decizie cu privire la această solicitare.

„În contextul recentelor schimbări apărute la nivelul companiei, venim în întâmpinarea pasagerilor noștri cu informații actualizate privind situația AnimaWings și programul de zbor din perioada următoare.

AnimaWings a inițiat procesul de reorganizare judiciară, ca măsură de protecție pentru asigurarea continuității activității, în urma unei perioade marcate de provocări tehnice la aeronavele din flotă și de presiunile contextului economic actual”, a transmis compania inclusiv printr-un mesaj postat pe contul de Facebook.

Pentru pasagerii care au deja bilete achiziționate, incertitudinea planează asupra zborurilor programate. Mulți dintre aceștia nu cunosc toate opțiunile legale pe care le au la dispoziție în cazul în care zborurile sunt anulate sau reprogramate.

Numărul dosarelor împotriva AnimaWings a crescut de la 2 la peste 6.400

Numărul proceselor intentate împotriva companiei aeriene AnimaWings ar fi cunoscut o creștere alarmantă, de la doar două cazuri în 2023 la 6.470 în 2026, conform unei analize realizate de AirAdvisor. Doar în luna septembrie a acestui an, 3.100 de dosare noi ar fi fost înregistrate pe rolul instanțelor din România, reprezentând o treime din totalul litigiilor împotriva companiilor aeriene în această perioadă.

Potrivit analizei realizate de AirAdvisor și datelor publicate pe portalul instanțelor din România, cele 6.470 de dosare înregistrate în 2026 reprezintă aproximativ 21,7% din totalul litigiilor de primă instanță care au vizat industria aviatică din țară. Luna septembrie a fost cea mai problematică, cu 33,1% din dosarele noi înregistrate în acest an.

Majoritatea acestor cazuri sunt inițiate de firme care se ocupă de recuperarea compensațiilor pentru pasageri. Este important de menționat că aceste cifre reflectă volumul litigiilor, dar nu dovedesc automat încălcări din partea companiei aeriene.

Ce drepturi au pasagerii și ce opțiuni legale există pentru călătoriile anulate sau reprogramate

În cazul anulării unui zbor, pasagerii au mai multe opțiuni legale. Pot solicita:

Rambursarea integrală a biletului, care trebuie procesată în termen de maximum șapte zile;

Redirecționarea către destinația finală cât mai repede posibil;

Un zbor la o dată ulterioară, în funcție de disponibilitate.

Un voucher poate fi oferit doar cu acordul explicit al pasagerului. De asemenea, redirecționarea nu presupune automat utilizarea unui zbor operat de aceeași companie aeriană.

„Dacă pasagerul trebuie în continuare să ajungă la destinație, poate cere să fie redirecționat cât mai repede. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să aștepte următorul zbor al aceleiași companii. În funcție de situație și de opțiunile disponibile, redirecționarea se poate face și cu un zbor operat de o altă companie”, explică Anton Radchenko, fondatorul și CEO-ul AirAdvisor.

În cazul întârzierilor, pasagerii care ajung la destinație cu o întârziere de cel puțin trei ore pot avea dreptul la compensație, cu excepția situațiilor cauzate de circumstanțe extraordinare. Dacă întârzierea la plecare depășește cinci ore, aceștia pot renunța la zbor și solicita rambursarea biletului.

AnimaWings explică cum își pot recupera pasagerii banii pe biletele de avion

Compania AnimaWings, care a solicitat intrarea în insolvență, a lăsat în incertitudine numeroși pasageri. Pasagerii afectați de anulările din perioada 1-24 octombrie 2026 vor primi notificări prin e-mail, iar rambursările pentru biletele achiziționate cu cardul vor fi efectuate automat.

„Pasagerii afectați primesc notificarea prin e-mail, după procesarea zborului în sistemul de rezervări. Ulterior, rezervările intră etapizat în fluxul de rambursare”, a explicat un reprezentant AnimaWings pentru Libertatea.

Ce se întâmplă în cazul pasagerilor care vor să își anuleze zborurile „preventiv”

Un pasager afectat a relatat pe un forum că, deși i s-a promis rambursarea integrală a banilor pentru un zbor anulat în ultima clipă, alte patru zboruri rezervate pentru noiembrie rămân în suspans. Contactând serviciul de asistență al AnimaWings pentru clarificări, acesta a aflat că zborurile sunt încă „active” în sistem, dar fără garanția că vor avea loc. În plus, dacă alege să le anuleze din proprie inițiativă, va primi doar taxele de aeroport, o sumă mult mai mică decât valoarea biletului.

„Dacă zborul este încă activ, iar pasagerul renunță din proprie inițiativă la călătorie, se aplică regulile de la momentul achiziției. Dacă zborul este ulterior anulat de companie, rezervarea va fi tratată conform condițiilor aplicabile unui zbor anulat”, au mai precizat reprezentanții companiei, pentru Libertatea.

Ce drepturi au pasagerii afectați

În conformitate cu Regulamentul European 261/2004, pasagerii ale căror zboruri sunt anulate au dreptul de a primi fie rambursarea integrală a costului biletelor, fie redirecționarea pe un alt zbor către destinația finală. Cu toate acestea, în condițiile unui volum mare de solicitări, procesarea rambursărilor poate dura săptămâni, ceea ce complică suplimentar situația celor care au nevoie urgentă de alternative.

„Pentru zborurile anulate de companie, contravaloarea eligibilă a biletului este rambursată integral, iar procesarea se realizează într-un termen rezonabil, în funcție de volumul solicitărilor și de modalitatea de plată utilizată”, au mai precizat reprezentanții AnimaWings pentru Libertatea.

Lipsa de predictibilitate afectează nu doar buzunarul pasagerilor, ci și planurile acestora. În cazul vacanțelor, rezervările de cazare sau alte costuri asociate pot deveni pierderi considerabile. Totodată, călătoriile de afaceri anulate duc deseori la pierderi financiare și oportunități ratate.

Cum se acordă compensațiile în cazul zborurilor întârziate

Pasagerii afectați de întârzieri sau anulări au dreptul la compensații financiare de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțele specifice, se arată în analiza realizată de AirAdvisor. Totuși, dacă anularea zborului este anunțată cu cel puțin 14 zile înainte de plecare, compensația financiară nu este aplicabilă, dar pasagerii pot solicita fie rambursarea biletului, fie redirecționarea.

Dacă anularea intervine cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, acordarea compensației depinde de momentul notificării și de alternativele de transport propuse de companie.

În unele cazuri, problemele tehnice pot genera întrebări cu privire la dreptul de a primi compensații.

Ce impact poate avea insolvența asupra pasagerilor AnimaWings

Dacă cererea de insolvență formulată de AnimaWings va fi aprobată de instanță, pasagerii care au bilete pentru zboruri anterioare ar putea fi nevoiți să se înscrie la masa credală pentru a-și recupera banii, se arată în comunicatul remis de AirAdvisor.

Totodată, procesele deja în derulare ar putea fi suspendate. Pentru zborurile viitoare, pasagerii își păstrează drepturile la rambursare, redirecționare sau asistență, conform legislației în vigoare, mai precizează aceștia. Jurnaliștii Libertatea.ro l-au contactat pe Marius Pandel, CEO-ul AnimaWings, pentru a solicita un punct de vedere cu privire la această situație însă până la momentul publicării acestui articol nu am primit un răspuns.

Cei care au achiziționat bilete ca parte a unui pachet turistic pot solicita despăgubiri și prin intermediul agențiilor de turism sau organizatorilor de pachete.

Toate aeronavele de tip Airbus A220-300 ale AnimaWings au fost scoase din operare

AnimaWings a decis să retragă temporar din operare toate cele șase aeronave Airbus A220-300 din flotă, măsura fiind aplicată începând cu 29 septembrie. Decizia a fost luată în contextul unor probleme tehnice repetate, care au dus la imobilizarea avioanelor pentru perioade îndelungate. Printre aeronavele afectate s-au numărat inclusiv unele primite recent de companie, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar.

Retragerea celor șase aeronave are un impact major asupra capacității operaționale a operatorului aerian. Înaintea acestei decizii, AnimaWings avea o flotă de opt avioane, dintre care șase Airbus A220-300 și două Airbus A320. Astfel, doar două aeronave rămân disponibile pentru operare, ceea ce reprezintă o diminuare temporară cu 75% a flotei.

AnimaWings spunea că retragerea avioanelor nu înseamnă suspendarea activității

Compania a precizat că retragerea aeronavelor A220-300 nu înseamnă suspendarea activității. Echipele operaționale au început să refacă programul de zbor, iar soluția avută în vedere este folosirea celor două Airbus A320 pentru efectuarea, în măsura posibilului, a curselor care erau programate inițial cu aeronavele A220-300.

AnimaWings avertiza însă că reducerea bruscă a numărului de aeronave disponibile poate duce la modificări ale programului și, în anumite situații, la anularea unor curse. Pasagerii ale căror zboruri vor fi afectate urmează să fie informați direct cu privire la eventualele reprogramări și la noile detalii de călătorie, potrivit informațiilor citate de Ziarul Financiar.