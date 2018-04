Programul spitalelor şi farmaciilor de Paşte 2018. Unde puteți apela în caz de urgențe medicale

În caz de urgențe medicale, de Paște 2018 sunt deschise o serie de farmacii, dar și spitale din Capitală pentru cei care au nevoie.

Potrivit Colegiului Farmaciştilor Bucureşti, asistenţa cu medicamente şi servicii farmaceutice a populaţiei Capitalei în perioada sărbătorilor de Paşte este asigurată de un număr de 32 de farmacii cu program permanent şi un număr de 232 de farmacii cu program semi-permanent.

Menţionăm faptul că farmaciile cu program permanent sunt deschise non-stop adică şi pe timpul nopţii, iar farmaciile cu program semi-permanent sunt deschise în fiecare zi având program de duminică, adică nu sunt deschise noaptea.

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 1 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Apoteca Farmacie, Str. Garii de Nord nr. 2

Apoteca Farmacie, B-dul. Ion Gheorghe Duca, nr.1

Basarab Farmamed B-dul. Dinicu Golescu nr.38, Gara Basarab

Farmacia Belladonna 63 Str. Aviatiei nr.2,bl.5A

Farmacia Acsademia Str. Academiei nr. 35-37

Farmacia Belladonna 85 B-dul Ion Mihalache, Nr.201

Farmacia Belladonna 94 Str.Almas, Nr. 2-8

Farmacia Dona 17 Calea Dorobanti nr. 102-110

Farmacia M Str. Piatra Morii nr.17

Help Net Farma (Hn 73) Str.Nicolae Caramfil nr.52-56, bl.XXIC

Humanitas C.D Str. Pietii, Nr. 83

Pharmalife Med Str. Zagazului Nr. 7

Sensiblu Sos.Orhideelor, Nr.46, Centrul Comercial Kaufland

Sensiblu B-dul Ion Mihalache nr.106

Help Net Farma (Hn 123) Str. Stirbei Voda nr. 152, bl. 26B

Help Net Farma (Hn 35) Str. Locotenent Aviator Radu Beller, Nr. 8, Parter

Farmacia Dona 197 Str. Almas nr. 2-8, P-ta 16 Februarie

Farmacia Dona 60 B-dul Ion Mihalache, Nr.168 D

Farmacia Dona 33 B-dul Ion Mihalache nr.197

Farmacia Belladonna 5 Strada Aviator Radu Beller, Nr.8, Parter

Farmacia Belladonna 111 Str. Stirbei Voda nr.97,bl.25B

Farmacia Belladonna 2 Str. Horia Macelariu nr.1, bl.13/4, parter

Crisen Farm Str. Nicolae G.Caramfil,Nr. 40, bl.10B, parter

Farmacia Belladonna 66 Str. Washington nr. 2, ap.1,et.P

Help Net Farma (Hn 141) Str. Piatra Morii nr.34

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 2 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Arta Farm Sos. Stefan cel Mare nr. 8, bl.18 B, parter

Dami-Mar 1 Sos. Colentina nr.26, bl. 64

Farmacia Dona 22 Sos.Colentina nr.1, bl.34, sc.8, parter

Farmacia Farmadex Calea Mosilor, Nr.280, Bl.20

Farmacia Farmadex Sos. Pantelimon, Nr. 291, Bl.9, Et.P

Farmacia Flora B-dul Basarabia, Nr.55, Bl.M22

Help Net Farma (Hn 4) Sos. Mihai Bravu nr.128, bl.D24, parter

Help Net Farma (Hn 117) Sos. Stefan cel Mare nr. 42, parter

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 3 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Ela Farm – Catena Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 1 – 3

Farmacia Belladonna 7 Aleea Barajul Dunarii, Nr. 12A

Farmacia Belladonna 13 B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.37

Farmacia Belladonna 20 Sos.Mihai Bravu nr.296,bl.7,zona I,parter

Farmacia Belladonna 21 B-dul.Nicolae Grigorescu, Nr. 20

Farmacia Belladonna 38 Str.Ramnicu Valcea, Nr.14-16,Bl.34A

Farmacia Dona 36 B-dul Corneliu Coposu, Nr.3-5, Bl.101,parter

Farmacia Belladonna 39 B-dul.Nicolae Grigorescu, Nr.59

Farmacia Belladonna 44 B-dul. Camil Ressu nr.4,Complex A26,bl.B5

Farmacia Belladonna 52 Calea Vitan, Nr. 235, Bl.1B

Farmacia Belladonna 56 B-dul. Camil Ressu nr. 41

Farmacia Belladonna 58 B-dul. Camil Ressu nr.1,bl.14 B

Farmacia Belladonna 73 Str. Baba Novac, Nr. 25, Complex Comercial A6

Farmacia Belladonna 67 B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 53, Bl. P2

Farmacia Dona 116 B-dul Theodor Pallady, Nr.27, Bl.G3 Bis

Farmacia Dona 20 Str. Dristorului, Nr.81-88, Bl.13

Farmacia Iancului Str. Nerva Traian nr.9,bl.M67

Farmacia Punkt Parklake Str. Liviu Rebreanu nr.4,Unitatea BO07, Centrul ComercialParklake

Farmacia Punkt Titan 6 B-dul Nicolae Grigorescu, Nr.59

Farmnicol Calea Victoriei nr.14, parter

Flamingo Farm Invest Trading Str. Matei Basarab, Nr.100, Bl 85, Sc A,Ap 2

Gema Farm Impex Str.Academiei, Nr.4-6

Help Net Farma (Hn 99) Calea Calarasilor, Nr.179, Bl.49

Sensiblu Calea Vitan, Nr.236, Complex Comercial Auchan Vitan

Sensiblu Str.I.C.Bratianu, Nr.10

Sensiblu Calea Vitan nr. 55 – 59, Complex Comercial Bucuresti Mall, spatiul G29

Sensiblu B-dul Nicolae Grigorescu, Nr.31A

MAGIC FARM Calea Calarasilor, Nr.116-122, Corp A, Spatiul Nr.3

Domar Farmacie Str.Unitatii, Nr. 87, Bl. B11, Sc. 1, Ap. 1, Parter

2na Farm Iris B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.33A, Galeriile Comerciale Iris Shopping Center

Farmacia Dona 102 B-dul Camil Ressu, Nr.4, Complex A26, Bl.5

Farmacia Voin B-dul Nicolae Grigorescu nr.53,lotul A

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 4 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Farmacia Dona 3, Sos.Giurgiului, Nr. 123

Farmacia Dona 5, Str. Gheorghe Sincai, Nr.2

Farmacia Dona 7, B-dul Alexandru Obregia, Nr.31, Bl.15

Farmacia Dona 81, Sos.Berceni, Nr.43, Bl.109

Help Net Farma (HN 14), Bulevardul Unirii, Nr. 27 Bl.14-15, Metrou Unirii

York Farm, B-dul. Constantin Brancoveanu, Nr.110B, Parter

Farmacia Arta Farm, Sos.Berceni, Nr.25, Parter

Help Net Farma (Hn 16), Calea 13 Septembrie nr.126, bl. P34

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 5 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Programul farmaciilor de Paște 2018 Sector 6 (6 aprilie, 7 aprilie, 8 aprilie și 9 aprilie) deschise non-stop

Help Net Farma (Hn 46), Drumul Taberei, Nr.44, Parter, CC A7

Multifarm – Jojofarm, B-dul. Iuliu Maniu nr.14, bl.13, parter

Sensiblu, Str.Drumul Taberei, Nr.18, Piata Orizont

Programul spitalelor de Paște 2018

Nouă spitale din Capitală şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada 6 – 9 aprilie, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, spitalele de adulţi şi copii care vor asigura asistenţa medicală de urgenţă sunt:

– Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00

– Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.22/ 021.318.81.04

– Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99

– Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan” – tel: 021/334.59.70

– Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” tel: 021/334.30.25

– Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – tel: 021/224.09.47

– Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51

– Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66

– Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26.