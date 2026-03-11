Proiectul „Hyperion” a câștigat un concurs internațional în 2025, cu nava Chrysalis, cu o lungime de 58 de kilometri, care ar include sisteme pentru gravitație artificială, reciclare completă a resurselor și cultivarea hranei, pentru a susține o civilizație umană pe durata călătoriei.

Experții avertizează că o populație de doar 1.000 de persoane ar putea suferi degradări genetice.

Planul are ca scop asigurarea supraviețuirii umanității prin colonizarea altor planete, fiind considerat o soluție pentru evitarea extincției. Proxima Centauri b ar putea deveni un nou început pentru omenire.

Proiectul Hyperion și nava Chrisalys

Având în vedere constrângerile impuse de fizică, scriitorii de science-fiction și-au imaginat „nave generaționale” timp de decenii.

Ideea este destul de simplă: crearea unei nave care să susțină o „mică societate de oameni timp de oricâte generații este nevoie” pentru a ajunge la destinația dorită.

Acum, oamenii de știință propun o expediție istorică: o navă spațială uriașă, „Chrysalis”, ar putea transporta o comunitate de 1.000 de persoane către o planetă departe de Terra. Planul ambițios sugerează colonizarea planetei Proxima Centauri b, aflată la 4,2 ani-lumină distanță.

În „proiectul Hyperion”, cercetătorii din echipa câștigătoare au proiectat o navă care ar putea duce oamenii pe o planetă locuibilă ipotetică, aflată la cel puțin 250 de ani distanță în ceea ce privește timpul de călătorie.

Echipa câștigătoare a proiectat o navă spațială numită „Chrysalis”, despre care spune că ar putea transporta între 1.000 și 2.500 de oameni pe Alpha Centauri.

Alpha Centauri este cel mai apropiat sistem stelar de Soare, aflat la aproximativ 4,37 de ani-lumină distanță, fiind a treia cea mai strălucitoare stea pe cerul nocturn. Este un sistem triplu format din stelele binare Alpha Centauri A și B (asemănătoare Soarelui) și pitica roșie Proxima Centauri, care este cea mai apropiată stea individuală de sistemul nostru solar.

Un habitat interstelar de 58 de kilometri și 2.400.000.000 de tone

Nava „Chrysalis” ar fi un habitat spațial închis, cu o lungime de 58 kilometri și o masă de aproximativ 2.400.000.000 de tone.

Construcția ar include cilindri rotativi care ar genera gravitație artificială prin forță centrifugă, oferind condiții similare celor de pe Pământ.

„Cu cât nava spațială este mai mică, cu atât mai repede trebuie să se rotească, așa că, dacă vrei să generezi gravitație, trebuie să o faci cu o navă spațială foarte mare, care se rotește foarte încet“, a explicat John Page, lector senior la Școala de Inginerie Mecanică și de Fabricație de la Universitatea din New South Wales.

Din exterior, nava are un design simplu, arătând ca un tub gigantic. Echipa a ales acest design pentru a asigura siguranța ocupanților în timpul accelerării la viteze de până la 0,01% din viteza luminii.

„Antrenament” în Antarctica

Echipa estimează pentru a construi nava ar trebui 20-25 de ani. Se sugerează ca, înainte de lansare, primele generații de locuitori să petreacă 70-80 de ani trăind în Antarctica pentru a adapta societatea la viața într-un mediu izolat.

Propunerea Chrysalis include protocoale de selecție a echipajului inspirate din experiența stațiilor de iernare din Antarctica, unde izolarea și coabitarea produc tipare măsurabile de stres psihologic.

Designul presupune că antrenamentul premisiune în medii extreme ar ajuta la identificarea indivizilor capabili să tolereze izolarea de mai multe decenii.

Ar transporta oameni timp de 400 de ani către o altă stea. Ar genera propria gravitație, ar cultiva hrană și ar conserva o civilizație pe parcursul generațiilor.

Călătorie de generații: 200 de ani până la destinație

Expediția ar dura între 150 și 200 de ani, iar primii pasageri nu ar ajunge niciodată la destinație. Doar urmașii lor ar coloniza Proxima Centauri b, un potențial paradis extraterestru.

De-a lungul călătoriei, nava ar trebui să funcționeze ca un ecosistem complet închis, capabil să recicleze apă, aer și să producă hrană.

Designul Chrysalis presupune că reactorul de fuziune este utilizat pentru propulsie și energie la bordul navei. Echipa a specificat o propulsie directă prin fuziune folosind heliu-3 și deuteriu, cu un an de accelerare pentru a atinge viteza de croazieră, 400 de ani de mers în gol și un an final de decelerare.

La începutul anului 2026, nu exista niciun reactor de fuziune operațional potrivit pentru propulsia navelor spațiale.

Provocări majore și de ce să părăsim Terra?

Planul are însă obstacole semnificative. Studiile arată că o populație de doar 1.000 de persoane ar putea suferi degradări genetice pe parcursul unei călătorii atât de lungi.

„Pentru o populație sănătoasă este posibil să fie necesare zeci de mii de oameni, nu doar 1.000”, avertizează specialiștii.

Motivul principal pentru această expediție ar fi supraviețuirea pe termen lung a speciei umane. Colonizarea altor planete ar putea fi singura soluție pentru evitarea extincției.

Trebuie să colonizăm galaxia, altfel umanitatea va dispărea!

Planul „Chrysalis” nu este pentru mâine, ci pentru „secolele viitoare”. Dacă va fi realizat, va reprezenta una dintre cele mai mari provocări pentru știință și tehnologie, dar și o oportunitate unică de a transforma umanitatea într-o specie interstelară.

