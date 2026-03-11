  • Proiectul „Hyperion” a câștigat un concurs internațional în 2025, cu nava Chrysalis, cu o lungime de 58 de kilometri, care ar include sisteme pentru gravitație artificială, reciclare completă a resurselor și cultivarea hranei, pentru a susține o civilizație umană pe durata călătoriei.
  • Experții avertizează că o populație de doar 1.000 de persoane ar putea suferi degradări genetice.
  • Planul are ca scop asigurarea supraviețuirii umanității prin colonizarea altor planete, fiind considerat o soluție pentru evitarea extincției. Proxima Centauri b ar putea deveni un nou început pentru omenire.

Proiectul Hyperion și nava Chrisalys

Având în vedere constrângerile impuse de fizică, scriitorii de science-fiction și-au imaginat „nave generaționale” timp de decenii.

Ideea este destul de simplă: crearea unei nave care să susțină o „mică societate de oameni timp de oricâte generații este nevoie” pentru a ajunge la destinația dorită.

Acum, oamenii de știință propun o expediție istorică: o navă spațială uriașă, „Chrysalis”, ar putea transporta o comunitate de 1.000 de persoane către o planetă departe de Terra. Planul ambițios sugerează colonizarea planetei Proxima Centauri b, aflată la 4,2 ani-lumină distanță.

În „proiectul Hyperion”, cercetătorii din echipa câștigătoare au proiectat o navă care ar putea duce oamenii pe o planetă locuibilă ipotetică, aflată la cel puțin 250 de ani distanță în ceea ce privește timpul de călătorie.

Echipa câștigătoare a proiectat o navă spațială numită „Chrysalis”, despre care spune că ar putea transporta între 1.000 și 2.500 de oameni pe Alpha Centauri.

  • Alpha Centauri este cel mai apropiat sistem stelar de Soare, aflat la aproximativ 4,37 de ani-lumină distanță, fiind a treia cea mai strălucitoare stea pe cerul nocturn. Este un sistem triplu format din stelele binare Alpha Centauri A și B (asemănătoare Soarelui) și pitica roșie Proxima Centauri, care este cea mai apropiată stea individuală de sistemul nostru solar.

Un habitat interstelar de 58 de kilometri și 2.400.000.000 de tone

Nava „Chrysalis” ar fi un habitat spațial închis, cu o lungime de 58 kilometri și o masă de aproximativ 2.400.000.000 de tone.

Construcția ar include cilindri rotativi care ar genera gravitație artificială prin forță centrifugă, oferind condiții similare celor de pe Pământ.

„Cu cât nava spațială este mai mică, cu atât mai repede trebuie să se rotească, așa că, dacă vrei să generezi gravitație, trebuie să o faci cu o navă spațială foarte mare, care se rotește foarte încet“, a explicat John Page, lector senior la Școala de Inginerie Mecanică și de Fabricație de la Universitatea din New South Wales.

Din exterior, nava are un design simplu, arătând ca un tub gigantic. Echipa a ales acest design pentru a asigura siguranța ocupanților în timpul accelerării la viteze de până la 0,01% din viteza luminii.

„Antrenament” în Antarctica

Echipa estimează pentru a construi nava ar trebui 20-25 de ani. Se sugerează ca, înainte de lansare, primele generații de locuitori să petreacă 70-80 de ani trăind în Antarctica pentru a adapta societatea la viața într-un mediu izolat. 

Propunerea Chrysalis include protocoale de selecție a echipajului inspirate din experiența stațiilor de iernare din Antarctica, unde izolarea și coabitarea produc tipare măsurabile de stres psihologic.

Designul presupune că antrenamentul premisiune în medii extreme ar ajuta la identificarea indivizilor capabili să tolereze izolarea de mai multe decenii.

Ar transporta oameni timp de 400 de ani către o altă stea. Ar genera propria gravitație, ar cultiva hrană și ar conserva o civilizație pe parcursul generațiilor.

Călătorie de generații: 200 de ani până la destinație

Expediția ar dura între 150 și 200 de ani, iar primii pasageri nu ar ajunge niciodată la destinație. Doar urmașii lor ar coloniza Proxima Centauri b, un potențial paradis extraterestru.

De-a lungul călătoriei, nava ar trebui să funcționeze ca un ecosistem complet închis, capabil să recicleze apă, aer și să producă hrană.

Designul Chrysalis presupune că reactorul de fuziune este utilizat pentru propulsie și energie la bordul navei. Echipa a specificat o propulsie directă prin fuziune folosind heliu-3 și deuteriu, cu un an de accelerare pentru a atinge viteza de croazieră, 400 de ani de mers în gol și un an final de decelerare.

La începutul anului 2026, nu exista niciun reactor de fuziune operațional potrivit pentru propulsia navelor spațiale.

Provocări majore și de ce să părăsim Terra?

Planul are însă obstacole semnificative. Studiile arată că o populație de doar 1.000 de persoane ar putea suferi degradări genetice pe parcursul unei călătorii atât de lungi.

„Pentru o populație sănătoasă este posibil să fie necesare zeci de mii de oameni, nu doar 1.000”, avertizează specialiștii.

Motivul principal pentru această expediție ar fi supraviețuirea pe termen lung a speciei umane. Colonizarea altor planete ar putea fi singura soluție pentru evitarea extincției.

Trebuie să colonizăm galaxia, altfel umanitatea va dispărea!

Planul „Chrysalis” nu este pentru mâine, ci pentru „secolele viitoare”. Dacă va fi realizat, va reprezenta una dintre cele mai mari provocări pentru știință și tehnologie, dar și o oportunitate unică de a transforma umanitatea într-o specie interstelară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu este în coada clasamentului încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Știri România 10 mart.
Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Știri România 10 mart.
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Parteneri
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Adevarul.ro
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de casă a Primăriei Constanța
Fanatik.ro
„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de casă a Primăriei Constanța
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 10 mart.
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Stiri Mondene 10 mart.
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax.ro
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Wowbiz.ro
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Soția unui demnitar din Republica Moldova, găsită moartă în condiții suspecte! Educatoarea Ludmila a lăsat un bilet de adio sfâșietor
Wowbiz.ro
Soția unui demnitar din Republica Moldova, găsită moartă în condiții suspecte! Educatoarea Ludmila a lăsat un bilet de adio sfâșietor
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
O mamă de 44 de ani și-a împușcat cei doi copii, de 11 și 14 ani, în timp ce soțul... Vezi mai mult
KanalD.ro
O mamă de 44 de ani și-a împușcat cei doi copii, de 11 și 14 ani, în timp ce soțul... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 10 mart.
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 10 mart.
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
Fanatik.ro
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața