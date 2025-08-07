Imnul golanilor

Din difuzoare se aud celebrele versuri „Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist”, iar manifestanții scandează: „Cine a tras în noi după 22?” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat!”. La protest este prezent și Marian „Ceaușescu” Moroșanu , unul dintre cei mai aprigi contestatari de-ai fostului președinte Ion Iliescu. La un moment dat, participanții au deschis inclusiv o șampanie.

Președintele asociației, Florin Bădiță, a explicat pentru RFI că protestul „Corupția ucide” după moartea lui Ion Iliescu se dorește „un fel de agora vie, unde lumea să poată să povestească ce a însemnat pentru ei de la Revoluție, până la mineriade și această perioadă neagră din istoria României”.

Totodată, acesta a mai precizat că asociația a solicitat autorităților ca Ion Iliescu să nu aibă parte de onoruri: „Când vorbim de un om care a făcut ce a făcut rău în România, cu minerii, cu toate victimele care au fost din cauza lui… Considerăm că era cel mai decent să nu aibă parte de aceste onoruri militare”.

Funeralii de stat

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30.

Înmormântarea lui Ion Iliescu (decedat la 95 de ani și patru luni), sursă de dispută politică și de controverse în societate, a trecut mai degrabă ca neobservată pentru masele care cândva îl adulau. La Cimitirul Ghencea III, unde a fost depus sicriul acestuia, au venit până în 150 de oameni. A fost liniște, căldură și mult praf ridicat pe o stradă cu gropi care arăta mai degrabă a drum comunal uitat de lume.

După puțin peste 24 de ore în care sicriul cu trupul neînsuflețit a stat la Palatul Cotroceni, fostul președinte al României a fost condus pe un drum de 7 kilometri la Cimitirul Ghencea III. Nu înainte de a fi oficiată o ultimă slujbă la Palatul Cotroceni, unde au fost prezenți atât foști premieri, majoritatea de la PSD (Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu), însă și cu o excepție liberală, Theodor Stolojan, pe lângă șeful de Guvern aflat în funcție: Ilie Bolojan. Pe de altă parte, a fost un singur fost șef de stat, Emil Constantinescu.







