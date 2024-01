Masini de transport sunt parcate in Piata Victoriei, in timpul unui protest organizat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R.) in Bucuresti, miercuri, 29 septembrie 2021. Zeci de soferi au participat la un protest al transportatorilor rutieri, nemultumiti de impozitul pe diurna, de masurile de carantina care le sunt impuse la revenirea in tara din zonele galbene si rosii pentru persoanele nevaccinate si de scumpirea politelor RCA. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO