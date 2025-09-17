Mii de persoane protestează în Londra față de Trump

Protestatarii din Londra au ieșit în stradă cu pancarte sau cu baloane „baby Trump” împotriva președintelui american. Mii de britanici au umplut străzile orașului, purtând pancarte care denunțau politicile de imigrare ale lui Trump, pe ele fiind scrise cuvinte precum „fascist” și „rasist”, relatează CBC.

Protestele „Trump Not Welcome” („Trump nu este binevenit”) au loc în Londra, la aproximativ 40 de kilometri est de Windsor, unde guvernul britanic a avut grijă să țină activitățile vizitei de stat departe de potențialele mulțimi.

Oamenii au fluturat și steaguri palestiniene, criticând sprijinul administrației Trump pentru Israel în războiul său împotriva Gazei.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat în august că guvernul său va recunoaște statalitatea palestiniană la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de săptămâna viitoare, cu excepția cazului în care Israelul va accepta un armistițiu și posibilitatea unei soluții cu două state.

Protestatarii au afișat și un nou balon cu imaginea lui Trump, similar cu cel purtat la protestele din timpul ultimei vizite de stat a președintelui în Marea Britanie, în 2019.

Marea Britanie și SUA caută să-și consolideze legăturile

Donald Trump a efectuat, miercuri, o vizită oficială la Castelul Windsor, unde a fost întâmpinat oficial de regele Charles al III-lea.

Vizita are loc în contextul în care premierul britanic Keir Starmer încearcă să încheie un acord comercial cu SUA, iar cele două țări intenționează să semneze un parteneriat în domeniul tehnologiei.

Donald Trump are parte de o vizită cu fast în Marea Britanie, la care contribuie și familia regală. Un banchet cu 160 de invitați va avea loc miercuri seara la Castelul Windsor, în cinstea vizitei lui Trump.

