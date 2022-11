În imaginile care circulă pe Twitter și pe Weibo, o rețea de socializare similară din China, se vede cum o mulțime de oameni ieșiți în stradă înfruntă mai multe persoane îmbrăcate în combinezoane albe şi membri ai forţelor de ordine.

#LaborUprisingInChina Massive protests in China against iPhone factory in #Foxconn #Zhengzhou



The workers here were quarantined in harsh conditions. pic.twitter.com/NUIv3UmNzj — Inconvenient Truths (@t_inconvenient) November 23, 2022

Imaginile au fost transmise în direct de muncitori, care spun că au fost bătuți de poliție.

BREAKING: Foxconn confirms ‘violence at China iPhone factory https://t.co/oHdWro7L4S pic.twitter.com/nJHhI7OAWe — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 23, 2022

„Să ne apărăm drepturile!”, „Daţi-ne salariile!”, au strigat protestatarii, potrivit surselor citate.

❗️Protests and riots are happening at Foxconn’s largest IPhone factory in the Mainland 🇨🇳 China’s City of Zhengzhou.



Over 100,000 people have been locked in their „factory dorms” for weeks, many without pay due to China’s authoritarian lock downs. pic.twitter.com/PX8XRUEdN1 — Libertariananitionalist (@RiceEat17712218) November 23, 2022

Mai multe clipuri au arătat, de asemenea, lucrători plângându-se de alimentele pe care le-au primit și spunând că nu au primit bonusuri așa cum li s-a promis.

„Au schimbat contractul, astfel încât să nu putem primi subvenția așa cum promiseseră. Ne pun în carantină, dar nu oferă mâncare. Dacă nu vor răspunde nevoilor noastre, vom continua să luptăm”, a spus un lucrător Foxconn, în timpul transmisiunii sale live.

El a afirmat că a văzut bărbat „rănit grav și care ar putea muri”, în urma confruntărilor cu poliția.

Violent protests erupt at Chinas largest iPhone factory as new recruits express frustration over allegedly being housed alongside employees who may have Covid.



pic.twitter.com/57WoAyT9GU — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 23, 2022

Foxconn, principalul subcontractor al Apple și care produce majoritatea noilor telefoane de la gigantul american, s-a confruntat în ultimele luni cu o creștere a cazurilor de COVID la complexul din Zhengzhou, unde lucrează peste 200.000 de oameni.

La finele lunii octombrie, grupul a decis să plaseze complexul în carantină, cu muncitorii înăuntru. Mulți dintre ei au evadat însă, fiind surprinși în imagini apărute pe rețelele sociale sărind peste un gard. Foștii muncitori au estimat că mii de oameni au fugit din campusul fabricii, notează Reuters.

Workers are reportedly escaping Apples largest iPhone factory in China after being placed on lockdown because of a COVID outbreak.



Videos shared online show employees apparently fleeing the plant, which employs about 200,000 people ⤵️ pic.twitter.com/Airzr0O1MY — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2022

Pentru a-și convinge angajații să rămână la lucru, dar să atragă și noi muncitori, Foxconn a promis că va mări bonusul zilnic și salariile, notează Reuters.

La începutul acestei luni, Apple a declarat că se așteaptă la livrări mai mici de modele de iPhone 14 din cauza întreruperii producției din Zhengzhou.

