De Valentina Postelnicu,

Senatul este prima Cameră sesizată cu această lege, deputaţii fiind cei care vor lua decizia definitivă.

Este vorba despre Ordonanţa care corecta unele prevederi din OUG 114, care a mai fost numită şi Ordonanţa taxei pe lăcomie, dată de Guvernul Dăncilă, şi elaborată de Eugen Teodorovici şi Darius Vâlcov, prin care se introduceau taxe pentru sistemul bancar şi se diminua contribuţia la Pilonul II de Pensii.

Cu 69 de voturi „pentru”, 44 „împotrivă” şi trei abţineri, senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă.

PSD a susţinut, în plen, că Guvernul Orban a „mascat îngheţarea salariilor demnitarilor, dar acolo, mai jos, aţi băgat asta, politica pe care o faceţi de când sunteţi la guvernare”.

„Toate ordonanţele de urgenţă sunt în favoarea sistemului financiar bancar, a corporaţiilor şi împotriva oamenilor. Asta vă defineşte, şi anume capitalismul de pradă. Asta faceţi cu această ordonanţă. Ştim foarte bine ce am votat, am votat în favoarea oamenilor”, a afirmat senatorul Daniel Zamfir (PSD), potrivit Agerpres.

Senatorul Daniel Ţapu Nazare (PNL) i-a acuzat pe cei de la PSD că au votat pentru reintroducerea supraaccizei la carburanţi.

„OUG 1/2020 nu făcea decât să corecteze nişte efecte dezastruoase pentru economie pe care OUG 114, dată de guvernul PSD, le-a produs. Să înţeleg că astăzi aţi votat pentru reintroducerea supra-accizei la combustibil (…), aţi votat, de asemenea, pentru eliminarea de pe piaţa românească a companiilor de rideshareing.(…) Doriţi, de asemenea, probabil, şi ţineţi neapărat să aplicaţi ideile domnului Dragnea de a naţionaliza Pilonul II de pensii şi de a falimenta administratorii privaţi ai pilonului II de pensii, pentru că asta aţi votat. De asemenea, probabil că doriţi încă o majorare a preţului la gaze naturale, pentru că prin efectele OG 114 toţi producătorii de gaz natural autohtoni, plus investitorii strategici, au fost dezavantajaţi şi un singur operator economic a fost avantajat, (…) care se numeşte Gazprom”, a spus Daniel Ţapu Nazare.

Senatorul Silvia-Monica Dinică a declarat că USR a votat împotriva respingerii ordonanţei, motivând că, dacă este în vigoare, „nu se vor acorda pensii speciale pentru aleşii locali în 2020, se plafonează indemnizaţiile demnitarilor, de asemenea, se elimină transferul dintre mediul privat şi stat”.

„Vorbim de eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru companiile din energie(…) şi, mai mult decât atât, vorbim de eliminarea taxei pe activele bancare”, a spus ea.

Ionel Dancă: „Măsurile bune de reformă sunt anulate in mod iresponsabil de majoritatea roșie toxică din Parlament”

Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a comentat pe Facebook decizia Senatului.

„PSD tocmai a anulat la Senat abrogarea masurilor nocive pentru economie din OUG 114. Nu mai au nicio limită. Pentru a-și salva indemnizațiile înghețate prin OUG 1/2020, parlamentarii PSD au sacrificat măsurile de corectare a prevederilor din OUG 114 incluse în prima ordonanta a Guvernului PNL din acest an. Din păcate, măsurile bune de reformă, la care am lucrat atât de mult alături de colegii mei in guvernarea PNL, sunt anulate in mod iresponsabil de majoritatea roșie toxică din Parlament care se ține cu dinții de scaune și de privilegii”, a spus Dancă.

El a comentat că „este tot mai clar pentru toată lumea că este nevoie de un nou Parlament care sa sprijine agenda reformatoare a PNL”.





