Cine sunt noii social-democrați

Mariana Szoke, Cosmin Andrei, Alexandrin Moiseev și Iosif-Florin Jianu au anunțat Biroul Permanent al Camerei Deputaților că se afiliază Grupului parlamentar al PSD. Cei patru au fost aleși pe listele SOS, dar majoritatea au plecat din prima zi a actualei sesiuni parlamentare.

Mariana Szoke, Alexandrin Moiseev și Cosmin Andrei au părăsit SOS din data de 3 februarie, adica prima zi de sesiune a actualei sesiuni. Iosif Florin Jianu a plecat din SOS în mai, iar acum face pasul spre PSD.

În condițiile în care PSD îi va primi pe cei patru, iar din informațiile Libertatea nu sunt probleme în a-i accepta în grup, numărul deputaților social-democrați va ajunge la 90. PSD are oricum cel mai mare grup al forțelor pro-europene, fiind secondat de PNL, cu 50 de aleși, în timp ce USR are 40 de aleși.

Pe lângă cei patru neafiliați care acum au trecut la PSD, în Camera Deputaților mai mult 14 aleși neafiliați, majoritatea provenind din POT. Din informațiile Libertatea, discuții pentru a atrage din aceștia nu sunt doar din partea PSD, ci și din partea PNL, care ar vrea să-și mai consolideze grupul.

Cum arată posibila majoritate parlamentară

Pentru formarea unei majorități care să voteze noul Executiv sunt nevoie de voturile a 233 de senatori și deputați. În acest moment, la Camera Deputaților PSD are 86 de locuri (fără cele patru achiziții anunțate mai sus), în timp ce PNL are 50, USR – 40 și UDMR – 22. La Senat, PSD are 36 de aleși, PNL – 22, USR – 19 și UDMR – 10. La aceste voturi se adaugă și cele 18 de la minoritățile naționale și, posibil, o parte a parlamentarilor neafiliați, în număr de 28.