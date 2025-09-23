PSD și Bolojan au rămas pe poziții contrare în toate problemele

Social-democrații nu au cedat în niciuna din cele trei probleme majore pe care se contrează cu Ilie Bolojan: o reducere a posturilor din administrația locală, plafonarea adaosului comercial la produsele de bază și avizele pentru hidrocentralele din parcurile naturale. În acest ultim punct, PSD chiar a amenințat că va vota o moțiune de cenzură împotriva Dianei Buzăianu dacă avizele nu vor fi deblocate mai repede, susține Antena 3 pe surse.

Poziția lui Bolojan, tot mai șubredă

Ultima întâlnire similară a avut loc în urmă cu trei săptămâni, când președintele le-a cerut partidelor să găsească o soluție pentru concedierile din administrația publică. Principalul punct de divergență este atitudinea PSD, care se opune concedierilor și propune o variantă alternativă de reducere a cheltuielilor. Social-democrații au transmis că sunt pregătiți să formeze un nou guvern, cu un alt premier liberal, dacă Ilie Bolojan nu va accepta propunerile lor.

După întâlnirea de la Cotroceni, liderii coaliției se vor muta la Palatul Victoria pentru o ședință separată, unde vor continua discuțiile. Pe masa negocierilor se află și alte subiecte importante, cum ar fi plafonarea prețurilor la produsele de bază și decizia Curții Constituționale privind legile din pachetul fiscal.

Această întâlnire crucială subliniază criza din interiorul coaliției, care pare să se adâncească pe zi ce trece, punând sub semnul întrebării stabilitatea guvernului.

Contre tot mai dese cu PSD

Grindeanu și Bolojan au avut numeroase divergențe cauzate de primele două pachete de măsuri fiscale, adoptate de Guvernul Bolojan și asumate în Parlament.

Spre exemplu, pe 7 iulie, Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate de 10% (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net. Practic, mamele vor primi mai puțini bani, după ce Guvernul a decis să le impoziteze cu 10% indemnizația lunară.

Apoi, Grindeanu a cerut în coaliție ca mamele, invalizii, veteranii de război şi foștii deţinuţi politici să nu mai plătească CASS, dar Bolojan s-a opus. Acesta este motivul pentru care PSD a depus în Parlament două proiecte care să corecteze aceste lucruri.

Ionuț Moșteanu adminite că „se poate și fără Bolojan în România”, dar avertizează va fi foarte rău

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că este foarte important pentru mediul economic din România ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier, dar a admis pentru prima oară și că acesta ar putea fi înlocuit.

„Se poate, dar va fi foarte rău, o să fie foarte rău din punct de vedere economic. Încrederea investitorilor în România va fi zero. Ne-a trecut pe la ureche să fim junk, să nu mai investească nimeni și alții să își retragă banii”, a spus Ionuț Moșteanu, la Antena 3 CNN, întrebat dacă România poate funcționa fără Ilie Bolojan premier.

De asemenea, Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă a existat o discuție între Președintele Nicușor Dan și președinții partidelor din Coaliție despre variante de premier în cazul în care Ilie Bolojan ar demisiona.

„Nu știu să fi fost discuția asta între Nicușor Dan și președinții partidelor din Coaliție, știu că se întâlnesc cu o anumită frecvență președinții partidelor din Coaliție cu președintele și discută diverse lucruri, nu știu să fi fost exact această discuție. Nu cred că a fost această discuție.

PSD se jură că nu vrea premier până în 2027

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni, într-un interviu pentru antena3.ro, ideea că social-democrații ar putea prelua funcția de premier până în 2027, chiar dacă Ilie Bolojan și-ar da demisia.

Grindeanu a precizat că nu s-a întâlnit cu Nicușor Dan și nu a discutat despre eventuale înlocuiri la conducerea guvernului, subliniind că subiectul nu este în discuție și nu există astfel de planuri.

Bolojan, guvernare cu demisia pe masă: 10% din posturile ocupate din administrația locală, eliminate

Șeful guvernului a insistat pe planurile de reducere cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală urmând apoi o restructurare și în administrația centrală. El speră că până la mijlocul acestei luni să definitiveze și acest pachet de măsuri.

„Dacă am reduce cu 10% posturile ocupate, jumătate din prefecturi și primării care s-a reformat deja, nu vor trebui să reducă posturi. Jumătate din aceste instituții, care au personal supradimensionat, vor trebui să reducă din posturi. Dacă nu faci aceste reduceri înseamnă că îți bați joc de oameni”, a declarat premierul.

