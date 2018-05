Libertatea.ro transmite sâmbătă, de la nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle, cele mai importante momente de la evenimentul anului în Marea Britanie. Andreea Archip, trimisul special al Libertatea în Londra, vă va oferi toate detaliile despre nunta regală, dar și cum petrece poporul englez.

“Este o căsătorie fie din dragoste, fie bazată pe atracție. Cu siguranță nu este una dictată de alte interese decât cele emoționale. Cu alte cuvinte, interesele tradiționale ale Casei Regale nu au avut aproape nicio pondere în alegerea prințului Harry de a se însura cu o actriță americană mai în vârstă decât el (Harry are 33 de ani, Meghan are 36 – n.r.) și care a trecut deja printr-un divorț. Până acum, membrii familiei regale se căsătoreau cu persoane de rang apropiat tocmai pentru a ține proprietățile sau banii în interiorul acestei mari famili nobile. Acele vremuri sunt apuse, iar Harry a umanizat regalitatea britanică, i-a împrospătat imaginea, exact cum și-a dorit mama lui, prințesa Diana. În atitudinea lui Harry și în cea a lui Meghan s-au simțit momentele frumoase în doi petrecute înaintea căsătoriei, departe de ochii lumii, iubirea din Botswana, sub cerul liber, și atracția autentică între ei. Din punct de vedere emoțional, ei au fost, la nuntă, ca oricare alți tineri îndrăgostiți care își jură să se iubească până la adânci bătrâneți”, a spus Cezar Laurențiu Cioc, psihologul Libertatea.

