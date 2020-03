Platforma About You a fost înfiinţată la Hamburg, Germania, în 2014, ca o subsidiară a grupului german Otto. După cinci ani de la lansare, compania lansată de trei tineri antreprenori, a devenit cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din Europa.

„Scopul nostru fiind de a deveni lider de piață în rândul magazinelor online de fashion, într-o perioada scurtă de timp. De asemenea, ne dorim foarte mult să atragem clienții din România cu platforma noastră extraordinară, gama foarte variată de produse, transportul gratuit și posibilitatea de a returna produsele gratuit” a declarat la momentul lansării Tarek Muller, co-fondator și co-CEO al companiei.

Iată câteva motive pentru a cumpăra de pe About You:

Peste 600 de mărci

Magazinul About You reunește un număr impresionant de mărci celebre de haine, încălțăminte, ceasuri sau genți. Printre acestea se află nume precum Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Desigual, Levi’s, Boss, Superdry, Esprit, Jack & Jones, s.Oliver, Adidas, Reebok etc.

2. Cele mai noi modele

Cu About You vei fi mereu în pas cu moda, pentru că retailerul pune la vânzare permanent cele mai noi modele ale firmelor cu care lucrează. Conceput ca un magazin online dedicat pasionaților de fashion și cumpărături, site-ul About You cuprinde secțiuni speciale dedicate femeilor, bărbaților și copiilor. Ținute de fitness, idei de outfit, modă pentru femei însărcinate, costume de baie, modă de plajă, lenjerie, accesorii (de la ceasuri, pălării și până la huse de smartphone-uri), produse premium, ținute sport sau produse la reducere sunt doar o parte dintre secțiunile site-ului About You, care te vor ajuta să îți găsești mai ușor produsul dorit.

Recomandări Cadrele medicale de la spitalul Universitar care au intrat în contact cu al doilea mort de COVID-19 au simptome, dar nimeni nu le testează de 3 zile

3. Vouchere cadou

Dincolo de reducerile standard, About You vine în întâmpinarea clienților cu vouchere și cupoane de reducere pentru discounturi suplimentare.

Folosind un voucher, precum cod reducere About You sau About You Black Friday, poți introduce codul voucherului direct în cadrul sesiunii de plată în câmpul „Adaugă cod voucher”, iar suma facturată pentru comanda ta va fi redusă imediat în fereastra browserului cu valoarea voucherului.

Recomandări ”Jale la Suceava”. Azi s-au confirmat încă circa 40 de noi cazuri pozitive cu coronavirus, majoritatea sunt cadre medicale

4. Livrare și retur gratuit

Spre deosebire de alte magazine online, About You nu te obligă să plătești marfa înainte ca aceasta să intre în posesia ta, oferind atât livrare cât și retur gratuite. Altfel spus, dacă te răzgândești în legătură cu produsul ales sau acesta nu corespunde așteptărilor tale, poți face retur fără să plătești nici un ban.

Articolele disponibile imediat sunt livrate, de regulă, în 3-5 zile lucrătoare.

În plus, în perioada pandemiei de coronovirus, About You și-a luat măsuri speciale de protejare a clienților, pentru a putea în continuare livra la ușă coletele.

5. În permanență la dispoziția clienților

Serviciul de relații cu clienții este la dispoziția celor care vor să ceară detalii suplimentare, în intervalul orar 8.00 – 22.00, despre produsele și serviciile magazinului online.

Puteți contacta serviciul de relații cu clienții la numărul de telefon gratuit 0800 890133 sau prin e-mail la adresa [email protected]



GSP.RO Vedete din fotbal, inconștiență totală: două nopți de dezmăț în club, cu băutură și femei

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2020. Taurii se pot considera fericiți