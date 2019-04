(Publicitate) Cum se obtine, in doar trei pasi, o fisa medicala pentru permis auto?

Daca in trecut fisa medicala permis auto se putea obtine doar de la clinicile de stat, in prezent exista foarte multe clinici autorizate, care au un contract incheiat cu Casa de Asigurari, ceea ce le confera dreptul de a elibera fisa medicala pentru permis auto, de multe ori chiar in aceeasi zi. Prin urmare, iti vom arata ce trebuie sa faci pentru a obtine si tu acest document, in doar trei pasi simpli de urmat:

Pentru inceput, intra pe fisamedicala.info, unde vei gasi toate informatiile necesare pentru a obtine fisa medicala permis auto. Vei sti astfel ce documente trebuie sa ai asupra ta cand te prezinti la clinica, alaturi de alte detalii, precum serviciile medicale pe care le vei efectua. Stabileste o programare. Este foarte simplu sa faci acest pas. Tot ce trebuie este sa apelezi numarul de telefon 0722.435.435 sau sa completezi direct formularul de pe site, la sectiunea „Tarife si Programari”. Vino la clinica autorizata StandardMed, situata in centrul Bucurestiului, pe bulevardul Carol I, impreuna cu documentele necesare, si vei obtine, in maximum o ora si jumatate, fisa medicala permis auto! In cazul in care se intampla sa depasesti acest interval de timp de la semnarea formularelor, ti se va restitui jumatate din suma platita.

– Cartea de identitate;

– Fisa de scolarizare – in cazul in care urmezi o scoala de soferi;

– Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– In cazul bolnavilor de diabet, este necesara si o scrisoare medicala de la diabetolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce;

– Va trebui sa ai asupra ta si perechea de ochelari, daca este cazul.

Exista, de asemenea, si cazuri in care fisa medicala permis auto nu este obligatorie. Acest act este necesar doar pentru obtinerea unui permis cu o noua valabilitate. Cu alte cuvinte, va trebui sa avem la dosar o fisa medicala doar cand obtinem pentru prima data permisul auto sau cand inlocuim un permis deja expirat. Iata cand nu iti trebuie fisa medicala permis auto:

– cand titularul permisului si-a schimbat numele;

– daca permisul a fost pierdut;

– daca permisul a fost furat;

– daca permisul s-a deteriorat.

Astfel, in cazurile de mai sus, se poate face solicitarea unui duplicat dupa permisul auto.

Nu uita ca fisa medicala permis auto are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii, putand fi folosita pe tot teritoriul tarii, indiferent de localitatea emitenta sau de locul in care s-au desfasurat investigatiile medicale.

Beneficiaza si tu de servicii rapide, profesioniste si complete si hai la StandardMed sa iti ridici fisa medicala pentru permisul auto! Lasa-te pe mana medicilor profesionisti si obtine, in cel mai scurt timp, o fisa medicala!