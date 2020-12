(Publicitate) moto g9 plus sau de ce ai nevoie de telefonul echipat cu cel mai mare ecran de pe un dispozitiv Motorola

Odată cu schimbările din ultima perioadă și acomodarea cu noul normal, tot mai mulți consumatori caută un ecran mare. Folosim telefoanele pentru a fi la curent cu știrile, pentru divertisment, acces la social media și platforme de streaming. În plus, un ecran mai mare este util inclusiv celor care își desfășoară munca de acasă sau celor care învață online.

În această toamnă, Motorola a adus în atenția publicului noul moto g9 plus, un dispozitiv remarcabil, care vine echipat cu toate specificațiile care îi oferă consumatorului posibilitatea de a se exprima liber, de a fi conectat cu lumea și de a împărtăși poveștile cele mai interesante cu prietenii. Telefonul beneficiază de cel mai mare și mai captivant ecran folosit pe un dispozitiv moto g, având un afișaj impresionant de 6,8″ Max Vision FHD+ cu HDR10. moto g9 plus face un salt uriaș între generații prin performanțe incredibile, cameră și baterie, beneficiind de un preț mai mult decât atractiv.

Ecranul lui moto g9 plus facilitează accesul rapid la documentele și fișierele salvate în dispozitiv, făcând programul de muncă sau studiu mai facil. Display-ul de 6,8 inch este mereu pregătit pentru conferințe și cursuri online care dau impresia unei conversații reale. Iar după orele care presupun un efort de concentrare intens, moto g9 plus este pregătit și pentru jocuri fără lag sau vizionare de filme la calitate mare.

moto g9 plus vine cu 128 GB spațiu de stocare pentru documente, fotografii, filme, melodii, aplicații și jocuri, și se pot adăuga până la 512 GB folosind un card microSD. Dispozitivul beneficiază de o bateria masivă de 5000 mAh, care oferă până la două zile de autonomie cu o singură încărcare. În plus, încărcătorul TurboPower™ 30 oferă 12 ore de baterie, în mai puțin de 10 minute de încărcare. Camera principală a lui moto g9 plus are 64MP și este dotată cu tehnologia Quad Pixel și Night Vision, pentru a surprinde toate amintirile în orice condiții de luminozitate.

Capabilitățile AI de top ale procesorului Qualcomm® Snapdragon™ 730G, încorporat în moto g9 plus, oferă fotografii uimitoare, jocuri îmbunătățite și performanțe optimizate pentru mai multă productivitate. De asemenea, telefonul are o performanță cu 57% mai rapidă și o eficiență energetică îmbunătățită cu 20%.

Pe lângă specificațiile tehnice, un dispozitiv cu ecran mai mare este potrivit pentru orice tip de activitate, de la crearea de conținut multi-media, jocuri și activități de business sau studiu. moto g9 plus se plasează în categoria best-buy, fiind cea mai bună alegere pentru utilizatorii care își doresc schimbarea telefonului, care sunt în căutarea cadoului perfect pentru sărbători sau pentru cei care își doresc un dispozitiv mai performant, care să le faciliteze accesul la activitățile de business și studiu – citire și editare documente atașate la e-mailuri, colaborare permanentă și comunicare cu echipa și colegii.

moto g9 plus poate fi achiziționat din magazinele Altex și online pe altex.ro, împreună cu un set de căști audio earbuds. Telefonul este disponibil în oferta limitată de preț de 999 lei.



