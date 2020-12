Noul HUAWEI Mate 40 Pro le are pe toate: design emblematic, tehnologie de top și precizie. Toate caracteristicile lui garantează nu doar o experiență audio-video perfectă, dar și siguranță. La confortul vizionării de clipuri contribuie și ecranul Huawei 88° Horizon cu al său afișaj excelent.



La interior, noul smartphone are cea mai performantă unitatea de procesare grafică, GPU Mali-G78 24-core. În plus, datorită afișajului de 90 Hz și ratei de eșantionare tactilă de 240Hz, HUAWEI Mate 40 Pro are o capacitatea de reacție mare și o coordonare vizual-tactilă impresionantă. Această configurație este completată de două difuzoare stereo pentru a crea experiențe cinematice cu super bas stereo.



Toate aceste caracteristici îl fac un smartphone excelent pentru jocuri, video și filme, dar și pentru activități de divertisment de tot soiul.



Audio de cea mai bună calitate



Dotate cu tehnologia de anulare a zgomotului și funcțiid de pornire inteligente, căștile wireless HUAWEI Free Buds Pro propun o experiență audio de cea mai înaltă calitate.



În plus, noile căști wireless dispun de Modul Awareness și Modul voce prin care cele două microfoane ajută utilizatorii să perceapă zgomotele din exteriorul căștilor atunci când e nevoie, de exemplu atunci când traversează o stradă sau când poartă o conversație.



HUAWEI Free Buds Pro beneficiază și de o funcție care le face potrivite pentru orice dispozitiv. Prin sistemul inteligent, căștile pot comuta ușor și repede între dispozitive, indeferent de sistemul lor de operare, Android, iOS sau Windows.

Aplicații de top



Smartphone-ul HUAWEI Mate 40 Pro vine la pachet cu cele mai tari aplicații. Peste 1.000 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale sunt disponibile în AppGallery, magazinul special pentru aplicații.



În plus, magazinul oferă și siguranță și protecție: toate aplicațiile sunt verificate (numele real al dezvoltatorului) și sunt reviziuite în mai mulți pași pentru operarea securizată a aplicației.



Printre cele mai populare aplicații românești din categoria știri și pentru divertisment disponibile în HUAWEI AppGallery se numără nume precum Cinemagia, Știrile PROTV, Digi24, Biziday, AntenaPlay, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online.



Din categoria servicii, cele mai noi aplicații disponibile pe smartphone-ul tău Huawei sunt Platforma Beez, Yoxo by Orange, Underline, Jerrys Pizza, Food Panda, MyEnel, MyElectrica, MyEdenred, NeoBT, EuropaFM, Bolt, Raiffeisen Smart Mobile, MyBRD și George România.



Pentru mai multe detalii despre AppGallery, urmăriți paginile https://consumer.huawei.com/ro/community/ și https://www.facebook.com/AppGalleryRo.

Sport și relaxare, cu aplicația 7Card



Disponibilă în App Gallery, aplicația 7card le oferă acces utilizatorilor la conturile personale, unde își pot verifica valabilitatea abonamentului și pot face plata facturilor direct din aplicație. În plus, în cont sunt afișate și detalii despre parteneri și discounturi în rețeaua de centre de relax & sport 7Card.

Acces la cele mai importante știri cu Digi24



Cu aplicația Digi24, utilizatorii au acces rapid la cele mai importante evenimente în funcție de domeniile acestora de interes. Aceștia pot să citească știrile momentului la nivel local și internațional, articole și analize din toate domeniile sau pot urmări live postul TV DIGI24 HD.



Meniul aplicației este unul simplificat, intuitiv și ușor de folosit pentru orice utilizator. Cu opțiunile Știri favorite și Știri salvate, utilizatorii pot păstra articolele preferate pentru a le citi ulterior

