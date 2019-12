Snapdragon 8c și Snapdragon 7c se alătură procesorului high-end Snapdragon 8cx. Qualcomm a avut planuri mari în utlimii ani în ceea ce privește laptop-urile AMR ce utilizează Windows. La summit-ul anual Snapdragon Tech, compania producătoare de chip-uri a prezentat ultimele adiții: Snapdragon 8c ți 7c.

Cum am menționat și mai sus, aceste proceasoare sunt destinate să alimenteze laptop-uri AMR ce rulează cu sistem de operare Windows. AMR este un laptop cu procesor bazată pe o argitectură RISC (reduced instruction set computer) dezvoltat de Advanced RISC Machines (ARM). ARM fabrică procesoare RISC multi-core de 32-bit și 64-bit. Procesoarele RISC sunt special proiectate pentru a efectua un număr mai mic de instrucțiuni, astfel încât să poată opera la o viteză mult mai mare , executând mai multe milioane de instrucțiuni pe secundă (MIPS). Procesoarele AMR sunt utilizate la scară largă în dispozitive electronice de consum, cum ar fi smartphone-uri, tablete și alte dispozitive purtabile, de exemplu. Datorită setului redus de instrucțiuni, necesită mai puține tranzistoare, ceea ce permite o dimensiune mai mică a matriței pentru circuitul integrat. Dimensiunile mai mici ale procesorului ARM, complexitatea redusă și consumul redus de energie le fac potrivite pentru dispozitive din ce în ce mai miniaturizate.

Procesorul Snapdragon 8c este ca o înlocuire a procesorului 850, chip-ul din a doua generație a celor de la Qualcomm. 7c, pe de-altă parte, este cu totul nou, fiind un produs entry-level menit să concureze cu laptop-uri Windows de buget. Procesorul 8cx nu pleacă nicăieri, fiind alegerea perfectă pentru cei ce vor cea mai bună performanță.

Ca și specificații, Qualcomm spune că Snapdragon 8c va oferi performanțe îmbunătățite cu până la 30 la sută în comparație cu Snapdragon 850. Va avea un Kryo 490 CPU, GPU Adreno 675 și un modem integrat pentru conectivitate, X24 LTE. Producătorii vor putea, de asemenea, să îl asocieze cu un modem X55 5G.

Snapdragon 7c este o treaptă mai jos față de fratele său mai mare, cu un CPU octa-core Kyro 468, GPU Adreno 618 și un modem integrat de conectivitate, X15 LTE, fără opțiune de 5G. Avantajul acestuia este, spune Qualcomm, că oferă o performanță îmbunătățită cu până la 25 la sută și de două ori durata de viață a bateriei comparativ cu modelele concurenței.

Împreună, acestea fac ca Qualcomm să ofere o gamă mai largă de procesoare AMR pentru producătorii de computere, cu nivele diferite de performanță și preț. Rămân, însă, câteva întrebări ce nu au fost răspunse.

Una dintre cele mai importante este aceea că la peste un an de la anunțarea procesorului Snapdragon 8cx, nu prea au existat companii care să livreze un dispozitiv care să fie alimentat de către acesta. Cel mai aproape de ”adevăr” a fost Surface Pro X, care are o variantă personalizată a lui 8cx. Mai există și Galaxy Book S deja anunțat și care ar fi trebuit să fie lansat în septembrie, dar se lasă așteptat. Cei de la Samsung au anunțat, totuși, o nouă dată de lansare.

În mai, anul acesta, Lenovo și Qualcomm au prezentat primul laptop cu conectivitate 5G. Proiectul se numește Project Limitless, iar laptop-ul a fost prezentat la târgul de tehnologie COMPUTEX. Acesta a fost primul dizpozitiv care să încorporeze acest modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, capabil să se conecteze la rețeaua de mare viteză. Lenovo vede potețialul foarte mare al conectivității 5G și lucrurile pe care aceasta le poate oferi. Project Limitless urmează să fie disponibil în prima parte a anului 2020.

Deși este posibil să avem parte de mai multe laptop-uri cu procesoare 8cx, 8c și 7c în 2020, adoptarea de procesoare AMR pe PC-uri a fost detul de lentă. Este un lucru foarte bun că Qualcomm oferă producătorilor de hardware mai multe opțiuni, dar ține de producătorii de laptop-uri ca aceștia chiar să înceapă să vândă dispozitive ARM.

Este interesant încotro se va îndrepta această tehnologie, întrucât trecerea la procesoare ARM este benefică din mai multe puncte de vedere. În primul rând, durata de viață a bateriei, ce este de peste 20 de ore pentru un astfel de laptop. Acest lucru este cu mult mai bun față de orice poate oferi Intel la momentul actual. De asemenea, este mult mai ușor să adaugi opțiuni LTE, precum 5G, hardware-ului. De asemenea, procesoarele ARM tind să nu se încălzească atât de tare precum procesoarele x86, ceea ce permite producătorilor să experimenteze cu materiale mai subțiri și mai ușoare. În special, au de câștigat de pe urma acestor procesoare, laptop-urile 2 in 1 precum Surface de la Windows sau Lenovo Ideapad sau Lenovo Yoga. Rămâne de văzut dacă Lenovo va opta anul viitor pentru procesoarele noi de la Qualcomm și cum vor evolua lucrurile în această direcție.

