Investiția de 75 de milioane de euro este dezvoltată de Vladimir Cohn, un important jucător în industria hârtiei, dar proiectul întâmpină întârzieri.

Investitor: fabrica din Giurgiu va avea 100 de angajați

Termenul inițial de finalizare, care era 30 noiembrie 2025, nu mai poate fi respectat. Printre motive se numără și lentoarea Primăriei Giurgiu în emiterea documentelor necesare.

„Pornirea fabricii de hârtie va necesita un minimum de 100 de persoane foarte bine calificate: IT-iști, ingineri mecanici, energeticeni, operatori. Pe parcursul următoarelor șase luni, un număr de circa 100 de persoane vor fi angajate”, spunea Vladimir Cohn, în urmă cu aproximativ un an.

Noua dată estimată pentru deschiderea fabricii este iulie 2026. Procesul de angajare a început, dar avansează mai lent decât se anticipase.

Fabrica de hârtie din Giurgiu întârzie din cauza autorizațiilor

Super Kraft Paper SRL, firma care dezvoltă proiectul, nu a obținut încă toate autorizațiile necesare. Primăria Giurgiu, condusă de Adrian Anghelescu, este parțial responsabilă pentru aceste întârzieri, mai scrie sursa citată.

Ironic, primarul a folosit proiectul fabricii pentru a-și promova imaginea, în ciuda dificultăților create. Pentru Giurgiu, o zonă cu probleme economice, investiția și locurile de muncă create sunt cruciale.

Super Kraft Paper SRL a fost înființată în 2024 special pentru acest proiect. Compania are un capital social de aproape 46 de milioane de lei.

Investiția totală este estimată la 75 de milioane de euro, implementată în etape. Costurile anuale de întreținere vor fi de aproximativ 5 milioane de euro.

Unde se va vinde hârtia care înlocuiește pungile din plastic

„Fabrica este proiectată să producă hârtie tip kraft pentru fabricarea pungilor din comerțul de retail și e-commerce, pentru înlocuirea plasticului din activitatea de retail sau reambalare. Producția a fost proiectată la circa 120.000 de tone pe an”, explică Vladimir Cohn.

Majoritatea producției va fi exportată, deoarece „piața locală nu are suficiente resurse de transformare a hârtiei în pungi”, mai spune Cohn.

De unde ia fabrica de hârtie din Giurgiu materia primă

Fabrica va folosi maculatură ca materie primă.

„Maculatura, materia noastră de bază, este colectată foarte eficient în toată România. Programele definitivate de agențiile de mediu împreună cu Comisia de mediu din Parlament sunt foarte eficiente și problema asigurării de materii prime nu există la nivelul nostru de producție”, a precizat jucătorul din industria hârtiei.

În prezent, majoritatea pungilor de hârtie din comerțul românesc sunt importate. Inițiativa lui Vladimir Cohn va avea un impact semnificativ asupra economiei locale.

Vladimir Cohn este un antreprenor de succes în industria hârtiei. În 2018, a vândut EcoPack Ghimbav și EcoPaper Zărnești grupului britanic DS Smith pentru aproximativ 208 milioane de euro. La momentul vânzării, aceste companii aveau afaceri consolidate de 50 de milioane de euro.

Deși întâmpină întârzieri, fabrica de hârtie specială din Giurgiu reprezintă o investiție importantă pentru România. Proiectul va crea locuri de muncă, va stimula economia locală și va contribui la reducerea dependenței de importuri în industria ambalajelor ecologice.

