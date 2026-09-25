Un video controversat a fost publicat pe contul oficial de Instagram al Lenkăi Čejková, purtătoarea de cuvânt a lui Tomio Okamura, liderul Camerei Deputaților și al partidului SPD (Freedom and Direct Democracy) din Cehia, arătând un autoturism circulând cu 176 km/h pe autostrada D7. Čejková neagă implicarea, susținând că i-a fost furat contul pe 18 septembrie, transmite Blesk.

Un video publicat pe Instagram, în care se observă un autoturism circulând cu 176 km/h pe autostrada D7 din regiunea Ústí nad Labem (regiunea istorică Boemia, nordul Cehiei), a stârnit controverse după ce a fost asociat cu contul oficial al Lenkăi Čejková, purtătoarea de cuvânt a liderului Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, și a partidului SPD.

Libertate și Democrație Directă (Freedom and Direct Democracy”, SPD) este un partid politic populist de dreapta spre extremă-dreapta și naționalist din Republica Cehă, fondat în mai 2015 de Tomio Okamura, 54 de ani, politician ceh născut la Tokyo. Naționalism, euroscepticism dur (inclusiv susținerea unui referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană - „Czexit”), anti-imigrație și promovarea democrației directe au fost pozițiile SPD. Este aliat în Parlamentul European cu formațiuni de extremă-dreaptă, precum Partidul Libertății din Austria sau anterior cu Alianța pentru Germania (AfD) și RN din Franța.

Tomio Okamura a fost ales în noiembrie 2025 în funcția de președinte (Speaker) al Camerei Deputaților din Parlamentul Cehiei, o poziție politică de rang înalt, în ciuda protestelor publice și a criticilor venite din partea opoziției referitoare la orientarea sa naționalistă.

Clipul cu mașina Lenkăi Čejková a fost descoperit săptămâna trecută, dar ea neagă orice implicare.

Nu eu am condus mașina, interiorul vehiculului nu este al meu... Este îngrozitor!

Ea susține că ar fi victima unui atac cibernetic, precizând că i-a fost furat contul de Instagram pe 18 septembrie.

„Încerc să îmi recuperez profilul pentru că mă tem de o campanie intenționată de discreditare împotriva mea. Se pare că asta se întâmplă acum”, a completat polticiana.

Un insider a menționat că Čejková ar deține un Volkswagen Golf, deși aceasta nu a confirmat dacă mașina din video îi aparține sau dacă utilizează un alt vehicul.

Identitatea persoanei care conducea mașina în momentul filmării rămâne, deocamdată, necunoscută.

Din punct de vedere legal, depășirea limitei de viteză cu 46 km/h în afara localităților atrage o amendă între 4.000 (circa 160 de euro) și 10.000 de coroane (400 de euro) și 4 puncte de penalizare.