Bărbat urmărit internațional, prins de polițiști în Cluj-Napoca. Era căutat de autoritățile din Germania și Spania

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Cluj-Napoca și urmărit internațional pentru multiple infracțiuni, a fost prins de polițiștii clujeni pe 23 septembrie 2026, potrivit publicației locale Știri de Cluj. Pe numele acestuia existau două mandate europene de arestare emise de autoritățile din Germania și Spania.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri l-au depistat pe bărbat în municipiul Cluj-Napoca, în cursul zilei de 23 septembrie 2026. Acesta ar fi fost implicat în mai multe fapte penale comise pe teritoriul celor două state europene, în perioada 2016-2022.

Acesta ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de tâlhărie calificată, furt calificat și ultraj. Faptele pentru care este căutat ar fi fost comise în Germania și Spania pe parcursul mai multor ani, iar prejudiciul cauzat este estimat la peste 100.000 de euro, mai scrie publicația menționată.

De asemenea, în contextul faptelor investigate de autoritățile acestor state, el ar fi recurs și la acte de violență. Ar fi exercitat acte de violență atât asupra unei persoane, cât și asupra unor polițiști, conform polițiștilor clujeni, mai scrie publicația menționată.

Suspectul a fost localizat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Cluj. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pe 23 septembrie.