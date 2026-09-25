Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, pace în casă, armonie în relațiile cu părinții sau cu rudele apropiate. Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, relațiile personale, mai ales cele bazate pe atracție, iubire și simpatie, vor fi tulburate de cele patru planete care vor tranzita casa a V-a, dar și de influența Lunii Pline în Berbec, din 26 septembrie, care va răscoli amintiri, va stârni riposte sau dorința de a aborda, direct și fără menajamente, chestiunile sufletești care ar trebui menajate.

Și relațiile de prietenie vor fi tulburate, liniștea de odinioară fiind zdruncinată de un eveniment care va scoate la suprafață reacțiile nebănuite ale părților, comentariile în spatele cărora nativii vor putea descifra adevăruri nerostite până atunci sau interesele bine mascate, dându-le astfel o nouă viziune asupra relației lor sau a calității acestei prietenii susținute cu voce tare.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa preocupărilor superioare, în planul educației și al perfecționării profesionale sau al atașamentelor și al cristalizării unor opinii pe teme majore sociale, politice, ideologice, filozofice sau morale.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, univers interior copleșit de gânduri și de rememorarea unor secvențe recente de viață; analiză a stărilor de spirit și a emoțiilor nativilor. Pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va tranzita casa a XII-a a universului interior, împingându-i pe oameni spre frecvente monologuri interioare și introspecții.