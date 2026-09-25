Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, context favorabil pentru o mică rezolvare financiară; Vărsătorii s-ar putea liniști după ce vor reuși să rezolve o chestiune financiară care îi neliniștea.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, sectorul dialogurilor, al schimbului de informații, al examenelor sau al relațiilor cu reprezentanții unor instituții va fi amenințat de dispute, neconcordanțe, stres, enervare, acuzații reciproce, erori sau exagerări, pe fondul influenței puternice exercitate de cele patru planete aflate în tranzit prin casa a III-a, precum și de Luna Plină în Berbec, care se va produce în același sector, pe 26 septembrie. O atenție trebuie acordată însă și deplasărilor sau întâlnirilor oficiale, unde nu ar trebui să fie vorba despre dispută (interviu, preselecții, examene, teste).

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale, pe care le va provoca pe toate căile, activând aspectele șubrede ale unei relații și producând o dispută, un conflict, o despărțire sau o confruntare, cu argumente exprimate categoric și motivând o atitudine rigidă și intransigentă, resimțită între 2 și 5 octombrie.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, context astral dificil, din cauza unui număr mare de cvadraturi pe semnele fix, care vor implica și sectorul relațiilor cu familia din care provin nativii, mai ales că, pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va trimite raze destabilizatoare spre cele patru sectoare ale vieții personale, de familie și parteneriale.