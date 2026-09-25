Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, dialoguri plăcute, întâlniri agreabile, informații necesare. Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, relațiile cu părinții vor fi puse la încercare de cele patru planete în tranzit prin casa a IV-a a relațiilor de familie, dar și de influența Lunii Pline în Berbec, din 26 septembrie, care va radicaliza o atitudine, o opinie sau o decizie.

Nativii vor trebui să fie atenți la felul în care gestionează conflictul, afirmațiile, răspunsurile și deciziile pe care eventual le vor lua, pentru că, pe parcursul întregii săptămâni, Neptun va forma o cvadratură extrem de înșelătoare și de periculoasă cu Luna Neagră, pe direcția Berbec/Capricorn; conflictul de familie va avea un impact negativ mai mare asupra lor decât asupra celorlalți.

O atenție specială va trebui acordată aparaturii casnice care produce căldură ori flacără deschisă. Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa a VIII-a, a bunurilor materiale importante sau a banilor, declanșând dispute privind administrarea acestora sau acordarea dreptului de folosință.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, relațiile personale vor fi speciale doar în registrul prieteniei, unde, pe fondul unor evenimente mai vechi, al căror ecou nu s-a stins, sau al unor întâmplări de dată recentă, nativii vor (re)trăi stări sufletești neplăcute și vor manifesta în sufletul lor reacții firești de antipatie, pică sau dispreț, alimentate și de prezența planetei Mercur, din 30 septembrie, în zodia Scorpionului și vor alimenta stările de respingere sau de ostilitate față de unul sau mai mulți apropiați ori vor genera noi neînțelegeri bazate pe răstălmăciri și interpretări subiective, până pe 6 decembrie.