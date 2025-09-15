Îngrijorări privind intențiile Rusiei

Exercițiul militar rusesc a generat temeri în țările baltice și Polonia cu privire la posibilele intenții agresive ale Moscovei. Un sondaj INSA citat de cotidianul german Bild arată că 62% dintre germani se tem de un atac rusesc. Aceste temeri sunt alimentate de precedentul din 2022, când Rusia a invadat Ucraina după un exercițiu militar similar.

Mai mult, Flota de Nord a Rusiei a anunțat duminică efectuarea cu succes a unei lansări de rachetă hipersonică „Zircon”.

NATO a răspuns cu propriul exercițiu numit „Quadriga” în țările baltice, concentrându-se pe apărarea regiunii. Experții citați de Bild subliniază diferența de abordare: „NATO exersează apărarea balticilor și a Mării Baltice la granița sa estică împotriva rușilor. Rușii exersează atacul asupra noastră.”

Racheta Zircon a fost lansată de pe fregata rusă Amiral Golovko. Foto: Captură video

Germania își consolidează capacitățile de apărare

În fața acestor amenințări, Germania planifică investiții masive în apărare, de până la un trilion de euro, pentru modernizarea armatei și a infrastructurii critice.

Peter Beyer, expert în politică externă citat de Bild, afirmă: „Trebuie să facem eforturi semnificativ mai mari pentru a fi capabili să respingem un atac asupra țării noastre”. El adaugă că „este naiv să credem că torța păcii va arde veșnic”.

Măsuri de precauție în Polonia

În timpul exercițiului „Zapad”, Polonia a închis spațiul aerian în regiunile critice și a închis granița terestră cu Belarus. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, compară situația actuală cu cea din 1938, făcând referire la invadarea Cehoslovaciei de către Germania nazistă.

Scenarii posibile după exercițiul militar rus

Bild prezintă trei scenarii posibile după încheierea manevrelor rusești:

Utilizarea trupelor pentru o invazie în Ucraina din Belarus Menținerea trupelor la graniță ca amenințare Diversiune și atac în altă parte

Experții citați de publicația germană consideră că, indiferent de scenariu, exercițiul reprezintă o demonstrație de forță din partea Moscovei.

Amenințarea dronelor și răspunsul NATO

Rusia a lansat recent 25 de drone ieftine deasupra Poloniei, testând capacitățile de apărare ale NATO. Doar trei drone au fost doborâte, evidențiind vulnerabilitățile sistemului de apărare aeriană al Alianței.

Nici România nu a scăpat. Sistemul nostru de supraveghere radar a identificat şi urmărit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, traseul unei drone care a evoluat în spaţiul aerian naţional şi care a părăsit teritoriul naţional spre Ucraina, aceasta fiind monitorizată şi de două avioane F-16, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Ca răspuns, NATO a anunțat lansarea operațiunii „Sentinela estică” pentru protejarea spațiului aerian polonez. Generalul Grynkewich, comandantul forțelor SUA în Europa, a declarat că vor fi utilizate resurse NATO, inclusiv sisteme secrete pentru combaterea dronelor.

Europa își asumă mai multă responsabilitate

Bild subliniază că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, iar Germania vrea să devină o putere protectoare în regiune, menținând o brigadă de tancuri în țările baltice.

În concluzie, exercițiul militar rus „Zapad 25” a generat îngrijorări semnificative în Europa de Est și a determinat NATO și țările membre să-și consolideze capacitățile de apărare. Situația rămâne tensionată, iar viitoarele acțiuni ale Rusiei sunt urmărite cu atenție de comunitatea internațională.