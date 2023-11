Rusia, în care este interzis importul de produse europene, are astfel „o şansă mai mică să ia ploşniţe”, și-a exprimat satisfacția liderul de la Kremlin, într-o reuniune pe tema situaţiei economice.

El i-a ironizat pe aliaţii Ucrainei în timp ce a solicitat guvernului şi Băncii centrale ruse să ia măsuri împotriva inflaţiei. Presiunile exercitate de către sancţiunile impuse de către Occident urmează să crească, a avertizat președintele rus, iar guvernul trebuie să se pregătească în acest sens, a cerut el.

„Fantasmele partenerilor noştri frizează de-acum absurdul, prin interdicţia de a exporta în Rusia şurubleniţe, ace, etc”, a declarat Putin.

Putin on a possible EU ban on the supply of screwdrivers and needles:



"The less junk the better, the fewer opportunities for bed bugs to be sent to us from European countries."