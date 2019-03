Ieri, la o oră după ce a intrat la o audiere cu uşile închise într-un tribunal din Chicago, R. Kelly a ieşit însoţit de poliţişti. „El se află în custodia noastră”, a spus o purtătoare de cuvânt a Poliţiei, citată de tmz.com.

Cântăreţul american de rap s-a prezentat în faţa judecătorului Lori Rosen, care l-a avertizat, luna trecută, că riscă să meargă la închisoare dacă nu va plăti pensia alimentară.

În timpul audierii de miercuri, Kelly a fost găsit vinovat de nerespectarea ordinului judecătoresc şi a fost plasat în custodie.

JUST IN: Cook County Sheriff’s Office: R. Kelly taken into custody at a hearing over unpaid child support; he will be be transferred to county jail – @NBCChicago pic.twitter.com/Q2YNAMVnYc

— NBC News (@NBCNews) March 6, 2019