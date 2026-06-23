A fost semnat contractul pentru exproprieri

Valoarea contractului pentru exproprieri este de 44.500 de lei, fără TVA, și are o durată de 13 luni, potrivit Timiș Online. Obiectivul este eliberarea terenurilor necesare pentru construirea unei artere moderne, cu patru benzi de circulație, piste de biciclete, trotuare largi și un pasaj suprateran peste calea ferată Timișoara Nord – Stamora Moravița.

„Pasajul Solventul, podul Solventul, drumul peste platforma industrială, legătura până la strada Gării și Radiala Vest sunt investiții uriașe care vor aerisi zone întregi sufocate astăzi de mașini. Vom crea o nouă legătură, un nou drum, care să continue de la strada Gării, de la intersecția cu Pasajul Solventul, peste calea ferată, până la șoseaua de ocolire”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău pentru Timiș Online.

Radiala Vest răspunde nevoii acute de infrastructură în partea de vest a orașului, care a rămas fără o legătură directă cu centura ocolitoare încă din anii 70, când au fost realizate celelalte drumuri radiale ale Timișoarei, precum Calea Șagului, Calea Aradului sau Calea Lugojului.

Principalele caracteristici ale investiției

Noua arteră, cu o lungime totală de 2,7 kilometri, va asigura o alternativă rapidă la traseele aglomerate actuale.

Proiectul prevede un drum nou cu două benzi pe sens, trotuare largi și piste de biciclete. În plus, vor fi realizate rețele de apă, canalizare pluvială, iluminat public și o girație modernă la intersecția cu strada Carpenului.

Inițiativa include și un pasaj suprateran care va traversa linia ferată, asigurând o conexiune fluidă între strada Gării, Inelul IV și Varianta de Ocolire Timișoara Vest, prin nodul rutier existent.

Din cei 2,7 kilometri, un kilometru este responsabilitatea Primăriei Timișoara, în timp ce restul de 1,7 kilometri fac parte dintr-un proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În mai 2023, CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea acestui segment.

„Mergem mai departe cu această investiție, chiar și fără finanțarea promisă de CNAIR, un parteneriat pentru care am aprobat de mai bine de un an o hotărâre de Consiliu Local”, a adăugat Ruben Lațcău.

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