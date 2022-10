„Simona Halep a spus că începe cel mai greu meci al carierei sale. Din fericire, cariera este pe final. Bine că nu a venit controlul acesta după Roland Garros sau după Wimbledon, turneele pe care le-a câștigat”, a spus Radu Banciu.

La fel ca gazetarul Cristian Tudor Popescu, cel care a precizat pentru Libertatea că situația îi amintește de cazul Andreei Răducan, și Radu Banciu a făcut o paralelă cu situația gimnastei depistate pozitiv la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000.

„Ne duce cu gândul la situația Andreei Răducan, pe care românii au acceptat-o așa. Nu suntem o națiune care să își permită să dea jos de pe piedestal astfel de personaje. Nu avem onestiate și nici cultură sportivă. Națiuni mai dezvoltate, inclusiv intelectual, i-au distrus pe acești impostori, nu îi mai găsești nici pe google”, a spus Radu Banciu.

În opinia sa, jucătoarea de tenis din Constanța nu va intra în istorie, el susținând că fostul lider mondial a beneficiat de o conjunctură favorabilă.

„Simona Halep nu a fost o sportivă ieșită din comun, a beneficiat de o conjunctură, cu puține jucătoare de calitate. Nu va rămâne în istorie. Acum riscă să fie radiată, e situația gravă. În tenis nu se prea fac controale, șansele să fii prins sunt minime. Au fost vreo două cazuri mai cunoscute, cu cehul Korda și Șarapova”, a mai spus Radu Banciu.

Când a fost Halep depistată pozitiv

Simona Halep, 31 de ani, a anunţat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, că a fost depistată pozitiv, după un control antidoping efectuat la US Open 2022, cu o substanţă interzisă, Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris fostul număr 1 mondial WTA, care a precizat că „voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu, în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping de tenis. ITIA a trimis jucătoarei o notificare preinculpare cu privire la o încălcare a regulilor antidoping pe 7 octombrie, potrivit publicației de specialitate TennisTonic.

Simona Halep a contestat prima probă, dar și rezultatul eșantionului B a ieșit tot pozitiv, astfel că a fost suspendată provizoriu de la toate competițiile sportive.

Simona Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, nu a mai jucat niciun meci de la US Open.

