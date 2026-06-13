Barca în care se afla alături de un alt bărbat s-a răsturnat din cauze încă necunoscute, iar acesta nu a reușit să înoate până la mal. Incidentul a fost raportat la 112 în jurul orei 07.50 de către soția acestuia, potrivit Ziarul Comunitatea.

Căutări contracronometru pe Dunăre

La scurt timp după apelul la 112, salvatorii de la ISU Brăila au demarat operațiunile de căutare. Inițial, patru scafandri din Brăila și Galați au fost mobilizați pentru misiune.

Din cauza condițiilor dificile, echipele de intervenție au fost suplimentate cu scafandri de la ISU Constanța și ISU Tulcea. După aproximativ trei ore de căutări, la ora 11.35, trupul neînsuflețit al lui Radu Bogățeanu, cunoscut sub porecla „Romică Cațali”, a fost găsit și adus la suprafață. La locul tragediei s-a aflat și o ambulanță SMURD, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cine a fost Radu Bogățeanu

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a confirmat identitatea victimei. Radu Bogățeanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai lumii interlope brăilene în anii 2000, conducând gruparea din cartierul Ansamblul Buzăului. Numele său este asociat cu celebrul scandal de la Tribunalul Brăila din 2006, când membrii grupării sale s-au confruntat violent, folosind topoare și săbii, cu rivalii din clanul Buricea. Evenimentul, care a avut loc chiar în incinta instanței, a șocat opinia publică la nivel național și a marcat începutul declinului influenței grupării Cațali în oraș.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs tragedia

Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, încercând să stabilească circumstanțele exacte care au dus la răsturnarea bărcii și la decesul lui Radu Bogățeanu. În barcă se mai afla un bărbat de 47 de ani, din comuna Mircea Vodă, care a reușit să se salveze înotând până la mal. Acesta va fi audiat pentru a clarifica ce s-a întâmplat în momentele ce au precedat tragedia.

A doua tragedie pe Dunăre în această săptămână

Acest incident vine la doar câteva zile după ce un tânăr de 26 de ani a fost dat dispărut în apele Dunării, în zona trecerii Bac către Insula Mare a Brăilei. Echipele de salvatori continuă, și în prezent, căutările acestuia, care se află deja în a patra zi de desfășurare. Potrivit autorităților, intervențiile pe Dunăre sunt extrem de dificile din cauza curenților puternici și a vizibilității reduse sub apă, conform Observator News.

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