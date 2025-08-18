„Atac violent” asupra mediului privat

Economistul Radu Georgescu a reacționat dur la proiectul de lege recent publicat de Guvern.

„Proiectul de lege publicat ieri de Guvern este un atac violent asupra companiilor private din România. Dacă se va vota acest proiect, zeci de mii de firme vor da faliment. Și sute de mii de oameni vor rămâne fără job”, a scris Radu Georgescu duminică , pe Facebook.

„Eu până acum nu am văzut un atac atât de puternic asupra mediului privat. (..) Acest proiect elimină posibilitatea companiilor să facă eșalonarea datoriilor la ANAF într-un mod simplificat. Am mulți clienți care au acest tip de eșalonare. Fără acest tip de eșalonare zeci de mii de companii vor da faliment.”

„Această lege arată încă o dată că legile sunt scrise de oameni care nu au lucrat nici măcar o zi într-o firmă. Nu înțeleg cum funcționează o firmă. Dacă această lege se va vota, va fi o zi neagră pentru România. Oameni buni din Guvern: treziți-vă. Băgați România în faliment!”, a concluzionat Radu Georgescu.

Cu altă ocazie, economistul Radu Georgescu a avertizat că majorarea TVA „va crește nivelul de sărăcie și inflația din România”.

Pachetul fiscal doi Bolojan: ce schimbări majore conține

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a publicat un al doilea pachet de măsuri fiscale, menit să elimine deficitul bugetar. Noul pachet de măsuri fiscale, include, printre altele, următoarele prevederi:

Impozitarea multinaționalelor – eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și introducerea unei limite de 3% pentru cheltuieli cu afiliații; ce depășește se taxează cu 16%.

Cont bancar obligatoriu – toate firmele și PFA-urile vor trebui să aibă cont bancar sau la Trezoreria Statului (din 2026).

Plata cu cardul – devine obligatorie pentru toți comercianții, indiferent de cifra de afaceri.

Capital social mai mare pentru SRL – crește de la 200 lei la 8.000 lei; termen de conformare: 2 ani.

Taxă pe colete extracomunitare – 25 lei pentru fiecare colet non-UE sub 150 euro (din octombrie 2025).

Reguli stricte pentru firme inactive – ANAF și ONRC pot radia rapid companiile care nu au activitate sau cont bancar.

Reguli noi pentru cesiunea părților sociale – transferul condiționat de acordul ANAF în cazul firmelor cu datorii.

Creșterea CASS pentru activitățile independente – plafonul urcă la 90 salarii minime (din 2026).

Integritate la ANAF – inspectorii antifraudă și vameșii vor purta bodycams și pot fi testați la poligraf.

Pachetul II, pus în dezbatere publică pe site-ul Guvernului va fi adoptat, tot prin asumarea răspunderii, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Critica economistului Radu Georgescu se concentrează asupra modificărilor procedurale propuse pentru eșalonarea datoriilor fiscale la ANAF.

În timp ce Guvernul susține că pachetul doi de măsuri fiscale este vital pentru stabilitatea economică, criticii scot în evidență riscuri majore pentru mediul privat.

