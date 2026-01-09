Miruță și-a început postarea de pe Facebook referindu-se mai mult la industrie și la economie: „Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri și argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe țipete. Pe cifre, România este în avantaj, per ansamblu. Care a fost dilema reală? Industria versus agricultura. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susținut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanța trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci și fără culoare politică și de aici pleacă decizia. În 2023, România a exportat către țările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale. După semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero – un câștig direct și substanțial pentru economia românească”.

Apoi s-a referit la pierderile din agricultură: „Conform datelor ARICE (Secretariatul General al Guvernului), importurile de carne de vită din țările MERCOSUR în 2023 au fost de 46 de tone, adică 0,05% din contingent, o valoare de 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care se aplică taxe la nivel european. La carnea de pui, importurile au fost de 1.000 de tone, în timp ce limita stabilită prin acord până la care nu se schimbă nimic este de 180.000 de tone. Impactul este, așadar, nesemnificativ”. El a mai susținut că datele transmise de Ministerul Economiei (USR) și Ministerul Agriculturii (PSD) arată că beneficiile pentru industria românească sunt superioare dezavantajelor pentru agricultură.

Abia în finalul postării ministrul USR s-a referit și la fermierii români despre care PSD a spus că sunt dezavantajați. „Verificarea produselor importate rămâne responsabilitatea fiecărui stat, de aceea avem ANSVSA, ANPC și mecanisme de control. In plus, acordul prevede o serie de plase de siguranță astfel încât fermierii noștri sa nu aibă de suferit”, a scris Miruță, fără să detalieze deloc subiectul protejării fermierilor români.

„Cum spuneam, politica mare e pe cifre, date, argumente, negociere, nu țipete. Si uite, ce tare. Când România a avut președinția Consiliului Uniunii Europene, iar cam tot guvernul era PSD, MERCOSUR ERA BUN”, a conchis Miruță, referindu-se la guvernarea din 2019 a social-democraților, când premier era Viorica Dăncilă.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat vineri, 9 ianuarie, Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria au fost singurele țări care s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.

Blocul Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Serviciile de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate
Știri România 20:39
Serviciile de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Exclusiv
Știri România 20:00
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Parteneri
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist
Adevarul.ro
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
Fanatik.ro
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Soțul și fiul lui Brigitte Bardot, bătălie pe averea pe care actrița a lăsat-o în testament fundației sale pentru animale
Stiri Mondene 20:02
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot, bătălie pe averea pe care actrița a lăsat-o în testament fundației sale pentru animale
Laura Cosoi a ajuns la spitalul din Thailanda, la câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. „Doamne-ajută!”
Stiri Mondene 17:52
Laura Cosoi a ajuns la spitalul din Thailanda, la câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. „Doamne-ajută!”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
ObservatorNews.ro
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Ungaria - România, test dificil pentru naționala de handbal masculin, înainte de Campionatul European
GSP.ro
Ungaria - România, test dificil pentru naționala de handbal masculin, înainte de Campionatul European
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Mediafax.ro
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 19:19
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Politică 16:44
Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
Fanatik.ro
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii