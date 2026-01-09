Miruță și-a început postarea de pe Facebook referindu-se mai mult la industrie și la economie: „Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri și argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe țipete. Pe cifre, România este în avantaj, per ansamblu. Care a fost dilema reală? Industria versus agricultura. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susținut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanța trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci și fără culoare politică și de aici pleacă decizia. În 2023, România a exportat către țările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale. După semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero – un câștig direct și substanțial pentru economia românească”.

Apoi s-a referit la pierderile din agricultură: „Conform datelor ARICE (Secretariatul General al Guvernului), importurile de carne de vită din țările MERCOSUR în 2023 au fost de 46 de tone, adică 0,05% din contingent, o valoare de 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care se aplică taxe la nivel european. La carnea de pui, importurile au fost de 1.000 de tone, în timp ce limita stabilită prin acord până la care nu se schimbă nimic este de 180.000 de tone. Impactul este, așadar, nesemnificativ”. El a mai susținut că datele transmise de Ministerul Economiei (USR) și Ministerul Agriculturii (PSD) arată că beneficiile pentru industria românească sunt superioare dezavantajelor pentru agricultură.

Abia în finalul postării ministrul USR s-a referit și la fermierii români despre care PSD a spus că sunt dezavantajați. „Verificarea produselor importate rămâne responsabilitatea fiecărui stat, de aceea avem ANSVSA, ANPC și mecanisme de control. In plus, acordul prevede o serie de plase de siguranță astfel încât fermierii noștri sa nu aibă de suferit”, a scris Miruță, fără să detalieze deloc subiectul protejării fermierilor români.

„Cum spuneam, politica mare e pe cifre, date, argumente, negociere, nu țipete. Si uite, ce tare. Când România a avut președinția Consiliului Uniunii Europene, iar cam tot guvernul era PSD, MERCOSUR ERA BUN”, a conchis Miruță, referindu-se la guvernarea din 2019 a social-democraților, când premier era Viorica Dăncilă.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat vineri, 9 ianuarie, Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria au fost singurele țări care s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.

Blocul Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.









