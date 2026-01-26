„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025”, a spus președinta Republicii Moldova.

Potrivit Maiei Sandu, acești bani s-au dus pe „manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre”.

Maia Sandu a precizat că toată această presiune exercitată de Rusia nu a întors Rep. Moldova din drum. „Dimpotrivă, ne-a consolidat direcția. Am accelerat reformele, am întărit instituțiile și ne-am aliniat mai profund la standardele Uniunii Europene”, a subliniat ea.

PIB-ul Republicii Moldova pentru 2025 este estimat la 19,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că Rusia ar fi cheltuit 396 de milioane de euro pentru a manipula alegerile organizate pe 28 septembrie 2025. Scrutinul a fost câștigat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS, prooccidental), care a obținut pentru a doua oară consecutiv majoritatea absolută în Parlamentul Rep. Moldova.

Pe parcursul a trei ani electorali consecutivi, instituțiile, mass-media și cetățenii Rep. Moldova au rezistat ferm în fața unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent, a punctat Maia Sandu.

Președinta Rep. Moldova efectuează în aceste zile o vizită de lucru în Polonia, la invitația omologului ei Karol Nawrocki.

