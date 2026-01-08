„Ordinul nu este secret și nu există nicio pradă a bugetului”

Potrivit DSU, ordinul la care face referire materialul TV nu este secret. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2026.

„Ordinul invocat de România TV este public și poate fi consultat de orice persoană interesată”, precizează DSU, indicând inclusiv sursele oficiale unde documentul este disponibil.

Departamentul pentru Situații de Urgență explică faptul că sprijinul financiar acordat Republicii Moldova nu este o decizie recentă. Acordul a fost semnat în anul 2022, iar ordinul emis în 2026 stabilește doar mecanismul administrativ de implementare, pentru a asigura coordonarea și transparența utilizării fondurilor.

„Ordinul din 2026 implementează mecanismul administrativ prevăzut în acest Acord”, arată DSU.

Care este, de fapt, rolul lui Raed Arafat

Contrar afirmațiilor difuzate la TV, Raed Arafat nu conduce întregul comitet care gestionează fondurile destinate Republicii Moldova. Conform ordinului public, acesta este președinte doar al comitetului constituit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe componenta „Afaceri Interne”.

Această componentă este una dintre cele 14 prevăzute în acordul bilateral, iar MAI are rol de operator de program doar pentru domeniul său specific.

DSU respinge explicit ideea că Raed Arafat ar „monitoriza” sau ar decide asupra întregii sume de 100 de milioane de euro: „În realitate, acesta coordonează doar aspectele ce vizează procesul decizional la nivelul operatorului de program pe domeniul Afaceri Interne”, precizează instituția.

Departamentul pentru Situații de Urgență subliniază că nu există decizii sau numiri secrete. Toate procedurile sunt publice și respectă legislația română și internațională privind asistența externă.

Ce este ordinul MAI și de unde a pornit scandalul

Discuția despre Raed Arafat și cei 100 de milioane de euro acordați pentru Republica Moldova a apărut după publicarea în Monitorul Oficial nr. 1/2026 a Ordinului MAI nr. 207 din 23 decembrie 2025. Documentul stabilește structura administrativă care se ocupă de implementarea ajutorului financiar nerambursabil promis de România încă din februarie 2022, prin acordul semnat la Chișinău de fostul premier Nicolae Ciucă și președinta Maia Sandu.

Potrivit documentelor oficiale, fondurile sunt alocate pentru ordine și siguranță publică, componenta anticorupție și intervenții în situații de urgență civilă, fiecare domeniu fiind gestionat de instituțiile române desemnate ca operatori de program. Ministerul Afacerilor Interne coordonează exclusiv componenta „Afaceri Interne”, fără a gestiona sau controla întregul pachet financiar.

„Nicio decizie, ordin sau numire nu este secretă. Toate procedurile sunt transparente și legale”, transmite DSU.

„Afirmația că Raed Arafat ar fi fost desemnat «să praduiască bugetul României» este total falsă și calomnioasă”, se arată în comunicatul Departamentului pentru Situații de Urgență.

