Pe finalul conferinței susținute vineri, 21 iulie, la sediul PNL Timiș, jurnaliștii au adus în discuție faptul că, atunci când era ministru PNL al muncii, Raluca Turcan a acreditat „Asociația Sf. Gabriel cel Viteaz” din Voluntari, care a administrat unul dintre azilele din Voluntari unde bătrânii au fost tratați inuman.

„Tot ce am avut de spus pe acest subiect am spus. Vizita mea la Timişoara are cu totul şi cu totul altă agendă. Am încredere în ancheta derulată de o instituţie a statului care investighează criminalitatea organizată”, le-a declarat Raluca Turcan jurnaliștilor.

La insistențele presei, șefa PNL Sibiu a adăugat: „V-am spus că nu mai am nimic de spus pe acest subiect. Ce a trebuit să spun, am spus, public. În rest, multe, multe interpretări şi distorsionări de adevăr. Dacă mai aveţi alte întrebări cu obiectul vizitei mele…”.

În acel moment, Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, cel care este și șeful PNL Timiș, a intervenit.

„Nu este un subiect care să ne facă plăcere tuturor, însă nu pot fi de acord cu această tentativă de eschivă și de ieșire a PSD-ului din încurcătura în care singur s-a băgat. Una afișează în comunicarea publică și alta este, de fapt, realitatea din spatele acestei comunicări. Cum nu consider că ministrul care a avizat demararea unei activităţi în domeniul social este responsabil cu ceea ce a făcut acel ONG după obţinerea acestei avizări, la fel, nu sunt de acord că ministrul care a coordonat cele două ministere, al Muncii şi al Familiei, ai căror miniștri și-au dat demisia, deci vicepremierul care este responsabil cu coordonarea lor în Guvern, ar trebui să îşi dea demisia. Deci, nu sunt de acord cu niciuna dintre aceste abordări, pentru că ducem deja dezbaterea într-o direcție care ne îndepărtează de adevărații vinovați”, a spus Alin Nica.

Întrebată apoi dacă ia în calcul demisia din funcția de ministru al culturii, Raluca Turcan a răspuns: „Repet și o să repet. Pentru că am încredere în instituţiile statului. Am răspuns la această întrebare, și anume că am respectat litera legii. Alt comentariu nu voi face niciun fel în plus”.

Singura reacție până astăzi a politicianului PNL legată de implicarea în „azilele groazei” a fost pe Facebook.

Pe 17 iulie, Raluca Turcan a transmis că, la momentul acreditării centrului din Voluntari, toate lucrurile erau în regulă din punctul de vedere al formalităților legale. „Semnarea acreditării este o cerință administrativă și o obligație legală, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege”, a precizat atunci Turcan.

PSD i-a cerut demisia, Iohannis a spus că „demisiile politice au fost suficiente”

Liberala Raluca Turcan este al treilea nume de ministru al cabinetului Ciolacu vehiculat în scandalul „azilele groazei” din Voluntari, unde bătrânii au fost tratați inuman.

Mai precis, Turcan este acuzată de PSD că, în martie 2021, atunci când era ministru al muncii din partea PNL, a semnat acreditările necesare pentru un centru de bătrâni din Voluntari. Este vorba despre „Asociația Sf. Gabriel cel Viteaz”, adică azilul unde bătrânii au fost bătuți, chinuiți și înfometați.

Marius Budăi (PSD) a demisionat pe 13 iulie din fruntea Ministerului Muncii ca urmare a scandalului, iar o zi mai târziu şi-a dat demisia şi Gabriela Firea (PSD) de la Ministerul Familiei, după dezvăluirile din acelaşi scandal.

Ulterior, PSD a cerut și demisia Ralucăi Turcan, dar președintele Klaus Iohannis a spus că „demisiile politice au fost suficiente pentru moment”.

