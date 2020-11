Pe pagina de campanie, timis.usr.ro, se confirmă că Raoul Trifan, vicepreședinte US Timiș, deschide lista USR-PLUS pentru Senat.

„În vârstă de 35 de ani, Raoul este un profesionist IT care a lucrat pentru unele dintre cele mai mari companii de pe glob. Manager de peste 10 ani, Raoul conduce echipe de specialiști și gestionează proiecte complexe pe o piață globală competitivă și exigentă. Membru USR din toamna lui 2016, Raoul a ocupat mai multe funcții de nivel local, județean și național în partid, fiind mereu implicat în coordonarea proiectelor USR, și mai târziu USR-PLUS, și aducând experiența și cunoștințele sale în serviciul cetățenilor”, scria partidul.

În Parlament, Raoul se va concentra pe digitalizarea statului român, pentru că el crede că cel mai bun antidot pentru corupția sistemică din România este transparentizarea. Și ce metodă mai facilă de a transparentiza instituțiile anacronice de stat decât prin digitalizare. Raoul va lupta pentru reformele de care România are nevoie ca să devină cu adevărat un stat modern european: fără penali în funcții publice, reforma educației, descentralizarea fiscală, reforma CCR, alegerile în două tururi și altele. Proiectele lui Trifan, conform site-ului USR-PLUS:

Conform presei din Timiș, ultimele studii terminate de Trifan sunt la Liceul Teoretic JL Calderon, în 2004.

A început Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în 2005, pe care a abandonat-o în anul doi. El a lucrat ulterior în diferite companii de IT.

Într-o reacție pe Facebook, Trifan recunoaște că nu și-a finalizat studiile superioare.

„Niciodată nu mi s-a cerut diploma de studii la angajare”

Explicațiile lui Trifan:

Da, nu am terminat facultatea și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt și nu mi-a influențat deloc cei aproape 15 ani de carieră profesională, inclusiv în poziții de management, în corporații.

Situația familială de atunci nu mi-a permis să mă concentrez pe studii și m-a obligat să prioritizez un job care să mă întrețină. Mai târziu, diploma de facultate a devenit tot mai puțin importantă față de experiența dobândită la locul de muncă.

Și chiar dacă mi-ar fi plăcut să am ocazia să-mi termin studiile, rolurile solicitante pe care le-am ocupat în companiile pentru care am lucrat nu mi-au oferit nici ele timpul de care aș fi avut nevoie.

În al doilea rând, niciodată, dar niciodată nu mi s-a cerut diploma de studii la angajare. Și am lucrat într-unele dintre cele mai mari corporații globale. Pentru că în domeniul în care am lucrat nu contează așa de mult diploma de licență.

Ce contează, de fapt, este să ai experiență, să înțelegi cum funcționează industria globală IT și să livrezi rezultate. Tot timpul am fost întrebat ce știu să fac și mai apoi promovat ca manager pe baza rezultatelor mele și ale echipelor mele. Am creat, împreună cu echipele multinaționale pe care le-am condus, softuri pentru instituții și companii mari din lume și am fost apreciat și propus pentru poziții de management. Raoul Trifan:

Da, nu am terminat facultatea, și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt care... Publicată de Raoul Trifan pe Joi, 26 noiembrie 2020

„Nu am vrut s-o iau pe calea liniștită, de ilegalitate și să dau bani pe o diplomă”, a mai declarat, senin, Trifan, pentru Banatul Meu.

Se declară impresionat de cazul Ianculescu: „Dacă au tupeul să facă asta în domenii strategice…”

Pe pagina sa de Facebook, Trifan promovează cazul inginerului Ovidiu Ianculescu, expus de Recorder, director la Apele Mureș, obligat să renunțe la postul obținut prin concurs odată cu instalarea unei noi puteri, a celor de la PNL. Întrebat de ce a trimis petiția inginerului demis politic de PNL chiar la cei care l-au demis, președintele Iohannis spune că nu știe situația!

„Putem vedea, cu lux de amănunte, felul în care guvernarea PNL înlătură cu forța profesioniștii din instituțiile de stat și îi înlocuiește cu oameni de partid. Oameni care nu au nicio legătură cu ariile pe care le administrează instituțiile peste care ajung directori. Și dacă au tupeul să facă asta în domenii strategice cum este administrația apelor, gândiți-vă cum este în alte instituții mai puțin importante”, spunea Trifan.

Am privit cu oroare ultimul reportaj de la Recorder. În el putem vedea, cu lux de amănunte, felul în care guvernarea... Publicată de Raoul Trifan pe Luni, 23 noiembrie 2020

Recent, Allen Coliban, noul primar al Brașovului, a fost prins că și-a trecut în CV faptul că este absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, dar, de fapt, nu o terminase.

Ulterior, Coliban a făcut corectura în CV-ul, precizând pe blogul lui că „a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare” și că nu are licență. El a scris că a urmat două facultăți – Automatică și Calculatoare (5 ani) și Management (3 ani), iar din motive personale, licența și-a dat-o doar în Management.





