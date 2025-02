Consumul de droguri în Europa: statistici alarmante

În 2024, 15% dintre adulții tineri din UE au declarat că au consumat canabis, iar 2,5% au recunoscut că au experimentat cocaina.

Consumul de canabis este cel mai ridicat în Republica Cehă, Italia, Franța și Spania, în timp ce țări precum Malta, Turcia și Ungaria înregistrează cele mai scăzute niveluri.

Similar, consumul de cocaină este predominant în Țările de Jos, Spania și Irlanda, iar în anumite state ca Turcia, Portugalia, Polonia și Ungaria, cifrele sunt mult mai reduse.

O analiză a apelor reziduale realizată de Observatorul European pentru droguri și Toxicomanie arată că drogul cel mai utilizat de bucureșteni este ketamina, în timp ce în weekend crește consumul de cocaină și ecstasy.

O altă statistică din 2022 arată că cel puţin un milion de persoane din România au consumat „cel puţin o dată în viaţă” droguri.

Tendințele în rândul tinerilor

Consumul regulat de droguri este asociat cu riscuri crescute de boli cardiovasculare, probleme de sănătate mintală, accidente și boli infecțioase, cum ar fi HIV, în special în cazul medicamentelor injectabile.

Sabrina Molinaro, epidemiolog și director de cercetare la Consiliul Național de Cercetare din Italia, care coordonează Proiectul European School Survey on Alcohol and Other Drugs, subliniază că sancțiunile dure aplicate consumatorilor ocazionali nu reușesc să descurajeze utilizatorii grei, care reprezintă un segment semnificativ al populației ce experimentează aceste substanțe.

Recomandări Sorin Grindeanu, darnic cu subalternii: administratorilor CNAIR li s-a mărit leafa la 27.000 de lei. Ce averi au membrii Consiliului de Administrație

Datele arată, de asemenea, o schimbare a tendințelor: în timp ce adolescenții băieți erau anterior mai predispuși să consume canabis, consumul în rândul fetelor a crescut, uneori chiar depășind ratele din rândul băieților, un fenomen ce prefigurează posibile schimbări și la nivelul adulților în anii următori.

Creșterea riscurilor: drogurile sintetice și noi substanțe

În afară de drogurile tradiționale, Europa se confruntă cu o diversificare a substanțelor interzise.

„Europa este plină de mai multe droguri ca niciodată”, a declarat agenția de monitorizare a drogurilor din UE la începutul acestui an.

Drogurile sintetice, precum canabinoizii și stimulentele fabricate în laborator, prezintă riscuri sporite din cauza dificultății de a identifica rapid noii compuși periculoși și de a interveni eficient împotriva traficanților.

În 2022, sute de laboratoare de droguri sintetice au fost desființate, iar sistemul de avertizare timpurie din 2023 a detectat șapte noi substanțe opioide sintetice cu potență extremă.

„Sunt atât de periculoase [pentru că] nu știți ce luați” și pentru că sunt adesea produse în laboratoare de calitate scăzută, cu potențial de „poluare”, a spus Sabrina Molinaro.

Recomandări Angajatul școlii din Păușești, Iași, acuzat că a bătut un elev, susține că a fost provocat: „Mama lui e dificilă, credea că-i dă certificat medico-legal dacă-i trag o palmă”

Aceasta a evidențiat pericolul imens pe care aceste substanțe îl reprezintă pentru sănătatea populației adulte.

Urmărește-ne pe Google News