Spitalul Clinic Municipal din Timișoara a răspuns, la o săptămână de la solicitare, și oficial întrebărilor ziarului Libertatea în legătură cu medicul care a fentat rezidențiatul.

Mai exact, Alina Tischer, fostă Tucuină, a stat mai bine de un an pentru a-și crește copilul, însă, în loc să opteze pentru întreruperea rezidențiatului – ceva legal și firesc – n-a făcut asta. Ba, mai mult, a dat examenul de specialist după cei 4 ani necesari generației ei pentru a oficializa încheierea rezidențiatului și obținerea specializării.



Doar că sursele și documentele Libertatea susțineau contrariul.



Spitalul: nu e de interes public!

Liberatea a trimis două întrebări către spital:



Prima: din informațiile ziarului, medicul Alina Tischer (fosta Tucuină) a dat examenul de specialist in 2019, deși a lipsit mai mult de un an de la rezidențiat din cauza creșterii copilului. Deși avea posibilitatea întreruperii rezidențiatului, datele de început/sfârșit arată că nu a făcut asta. Care este poziția spitalului / a clinicii ORL, având in vedere că ea și-a desfășrat acolo rezidențiatul?



Răspunsul spitalului, semnat de managerul Maria Olimpia Oprea și directorul juridic Adeline Fodor: “Informațiile solicitate de dumneavoastră nu fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât sunt informații cu caracter personal”.



A lucrat în două județe paralel. La Timișoara gratis!

Mai mult, ziarul a întrebat cum de a fost posibil ca, deși Alina Tischer s-a transferat abia în 2017 la Spitalul Clinic Municipal Timișoara de la cel din Arad, ea să apară pe gărzile unității timișorene și în 2016.



Răspunsul e la fel de abracadabrant: spitalul susține că “în perioada la care faceți referire, respectiv anul 2016, doamna dr. Tischer (Tucuina) Alina Andreea a efectuat gărzi neplătite sub îndrumarea medicilor primari din secția ORL a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în afara programului de rezidențiat efectuat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”.

Practic, timișorenii spun că medicul rezident Tischer – pe atunci Tucuină – a făcut și 4 gărzi pe lună în județul vecin, neplătită, când ea era rezidentă la Arad.



Iată răspunsul complet:





