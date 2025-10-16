Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice

Salariul minim ar putea să nu crească

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a fost întrebat, după şedinţa de Guvern, care sunt variantele luate în calcul de către Executiv privind salariul minim.

„Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: «În principiu, salariul minim nu va creşte». Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a spus Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă s-a discutat acest lucru în coaliția de guvernare, în condițiile în care PSD își dorește această măsură, Dogioiu a răspuns: „Ce se întâmplă în coaliţie, se întâmplă în coaliţie. Nu ştiu să vă spun”.

Ea a mai precizat că o decizie urmează să fie luată în perioada următoare.

„Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată. Nu este luată. Nu am ce să vă comunic în această privinţă. Subiectul, vă spuneam, este în analiza premierului”, a mai arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Astfel, salariul minim ar putea rămâne îngheţat în 2026 la valoarea lui actuală, de 4.050 de lei brut ((2.574 de lei net), așa cum cer patronatele.

Adrian Câciu le spune celor care susțin că salariul minim nu va crește să plece acasă

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru de Finanțe, o contrazice pe Ioana Dogioiu, într-o postare făcută pe rețelele de socializare.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu: Iar a vorbit doamna Dogioiu… Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei…”, a precizat Adrian Câciu, pe Facebook.

Fostul ministru de Finanțe spune că salariul minim este jalon PNRR.

„Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică? Că salariul mimim nu creste (pune și un emoticon de râs n.r.). Eu zic că va crește iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasa sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu sustin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Daca nu, să plece!”, a mai adăugat el.

Câciu subliniază că PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 Ianuarie 2026.

„Un nou argument vine în sprijinul PSD care susține necesitatea creșterii salariului minim. În România datele oficiale consemnează cea mai accelerată scădere a salariului mediu, de la tăierile din perioada Boc-Băsescu. Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici. O creștere a salariului minim, așa cum insistă PSD, le va asigura acestora o minimă compensare și suport în fața prețurilor actuale”, a mai spus Câciu.

IMM România propune înghețarea salariului la 4.050 de lei

Raportat la condițiile economice și criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor, se arată într-un comunicat emis de IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional.

Ei solicită menținerea salariului minim brut pe economie la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul 2026.

PSD se opune înghețării salariului minim

Totuși, PSD a transmis că nu va accepta înghețarea salariului minim, invocând legislația națională și europeană.

„Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene care reglementează salariul minim european”, a declarat, recent, deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii.

De asemenea, Ministerul Muncii a făcut în aceste zile calcule pentru a vedea cu cât ar putea fi majorat salariul minim din 2026.

Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

nivelul minim – 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

nivel intermediar – 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

nivelul maxim – 52% din salariul mediu brut (4.773 lei).

