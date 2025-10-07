Angajaţii care lucrează noaptea îşi vor putea alege beneficiile: spor de 25% sau program redus cu o oră

Potrivit noilor prevederi, firmele nu vor mai putea impune tipul de beneficiu acordat salariaţilor care muncesc noaptea. Cei care lucrează în acest interval vor putea opta între un spor de 25% din salariul de bază sau reducerea programului cu o oră, fără diminuarea salariului.

„Codul Muncii prevede în mod explicit perioada considerată muncă de noapte, respectiv 22 seara – 6 dimineaţa. Nu pot fi depăşite aceste intervale orare, iar durata medie nu poate fi mai mare de opt ore pe zi”, a explicat pentru Observator avocatul Camelia Grădinaru.

Sporul sau reducerea programului se aplică dacă angajatul lucrează cel puţin trei ore în intervalul respectiv. „Le dă voie să-şi aranjeze programul în avantajul lor. Tinerii pot merge la cursuri sau pot avea un al doilea job, iar părinţii pot profita de programul de noapte ca să-şi ducă dimineaţa copiii la şcoală”, a explicat Aida Chivu, specialist HR.

Companiile care au angajaţi pe ture de noapte sunt obligate să anunţe Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi să ţină evidenţa acestora. De asemenea, trebuie să asigure controale medicale gratuite, atât la angajare, cât şi periodic. Codul Muncii stabileşte şi categoriile care nu pot fi obligate să lucreze noaptea, cum ar fi minorii sau femeile însărcinate.

Recomandări
Câți angajați muncesc noaptea în Uniunea Europeană

În Uniunea Europeană, aproximativ 20% dintre angajați lucrează în timpul nopții, adică în intervalul 22:00-06:00. Procentul reflectă o pondere semnificativă a forței de muncă implicate în munca de noapte, indiferent de sectorul de activitate.

Această proporție este importantă în contextul reglementărilor privind munca de noapte, precum sporurile salariale și reducerea duratei programului pentru angajații nocturni, pentru a compensa impactul negativ asupra sănătății și vieții personale.

Țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de angajați care lucrează peste 49 de ore pe săptămână, ceea ce include și munca de noapte, sunt:

  • Grecia: 12,4%
  • Cipru: 10%
  • Franța: 9,9%
  • Portugalia: 9,2%
  • Belgia: 8,4%

Alte țări cu valori peste media europeană (6,6%) sunt Austria, Irlanda, Italia, Cehia, Polonia și Suedia. La polul opus, cele mai mici procente se înregistrează în Bulgaria (0,4%), Letonia (1%) și Lituania (1,4%). România se află și ea printre țările cu cele mai reduse procente, cu doar 1,8% dintre angajați lucrând peste 49 de ore pe săptămână. Aceste date reflectă o tendință a muncii prelungite, care poate include și munca în ture de noapte.

Cum depui o reclamaţie la Protecţia consumatorului – ANPC
Știri România 12:46
Cum depui o reclamaţie la Protecţia consumatorului – ANPC
Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp
Știri România 12:23
Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Imagini de la nunta cu Andreea
Stiri Mondene 12:38
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Imagini de la nunta cu Andreea
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea"
Stiri Mondene 11:44
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea"
Politică 13:00
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
