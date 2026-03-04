Drona care a lovit baza britanică din Cipru nu a fost lansată din Iran

Ministerul Apărării din Marea Britanie a făcut noi precizări, miercuri, 4 martie 2026, cu privire la incidentul petrecut la baza Akrotiri din Cipru, acolo unde o baza britanică a fost lovită de o dronă. Autoritățile britanice au venit cu o actualizare importantă legată de atacul cu dronă asupra bazei RAF, confirmând că aceasta „nu a fost lansată din Iran”, a relatat Mirror.

Reamintim că incidentul a avut loc luni, la ora 00.03, ora locală (22.03 GMT), când o dronă de atac de tip unidirecțional a lovit baza aeriană britanică.

Update on UK operations in the Middle East: 04 March 2026 ⬇️ pic.twitter.com/LkE1D4Fuek — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 4, 2026

Drona care a lovit baza din Cipru ar fi putut fi lansată din Liban

Încă de luni, înalți oficiali ciprioți au anunțat că una dintre ipotezele dronei care a lovit baza RAF Akrotiri ar fi că aceasta a fost lansat din Liban. Drona ar fi putut fi lansată de pe teritoriul Libanului de către Hezbollah, organizație sprijinită de Iran.

Secretarul Apărării britanic, John Healey, a declarat luni că atacul nu a provocat victime, iar pagubele au fost minime. El a catalogat incidentul drept un exemplu al „atacurilor periculoase și indiscriminate” desfășurate de Iran și aliații săi.

Grecia și Marea Britanie au luat măsuri suplimentare de securitate pentru Cipru

În urma atacului, avioanele Typhoon și F-35B ale RAF au continuat desfășurarea operațiunilor aeriene defensive, susținute de aeronavele Voyager pentru realimentare aeriană, conform unui comunicat al Ministerului britanic al Apărării.

Totodată, Marea Britanie a trimis în ultimele 24 de ore sisteme suplimentare de apărare aeriană către baze britanice și aliate din Orientul Mijlociu, inclusiv rachete antiaeriene produse în Regatul Unit.

În plus, elicoptere Wildcat ale Marinei Regale, echipate cu rachete Martlet capabile să neutralizeze amenințările aeriene, urmează să ajungă în Cipru în zilele următoare, pentru a sprijini securitatea bazei militare.

Grecia a anunțat încă de luni că trimite avioane de război și nave de luptă în Cipru, după ce drona Shahed a căzut la baza britanică.

Cipru a identificat și alte drone care se îndreptau spre baza britanică

Luni dimineață, autoritățile cipriote au interceptat alte două drone neidentificate care se îndreptau spre baza Raf Akrotiri, potrivit sursei citate mai sus. În urma acestor incidente, familiile personalului militar britanic au fost mutate din zonă ca măsură de precauție.

Atacul cu drone asupra bazei RAF Akrotiri este parte dintr-o serie mai amplă de atacuri cu rachete și drone desfășurate de Iran și aliații săi împotriva bazelor militare din Orientul Mijlociu.

Acțiunile au venit ca răspuns la atacurile SUA și Israel asupra Iranului, în urma cărora liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost ucis.

