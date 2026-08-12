Răzvan Botezatu a pus bazele ReveneaLand, un spațiu în aer liber unde au loc spectacole, dar există și animale, loc de joacă pentru copii și alte activități ca la festivaluri.

Iar recent, când anunța că urmează ca Daniela Gyorfi să cânte la ReveneaLand, fostul prezentator TV a spus că artista apare la Antena Stars!

„Am zis foarte natural: «Vine Daniela Gyorfi astăzi la Star Matinal»! Și am continuat… După aceea mi-am dat seama ce spusesem. Cred că undeva în creierul meu s-a făcut legătura: artiști, public, program, eu care anunț ce urmează… și m-am întors opt ani în timp. Doar că acum nu mai am un platou de câțiva zeci de metri pătrați. Am un «land» întreg!

Este foarte ciudat și frumos în același timp. Înainte eu mergeam la televiziune și îi așteptam pe artiști în platou. Acum îi sun și le spun: «Ne vedem la mine, în Lazu»! Iar seara mă uit în jur și avem scenă, artiști, oameni care dansează, copii, camere care filmează… Și îmi dau seama că, fără să-mi propun asta de la început, mi-am făcut propriul show.

Am vrut ca omul să aibă ce face aici. Să nu vină doar pentru 40 de minute, cât cântă un artist. Poate să vină cu copilul, să mănânce, să stea la masă, să se joace, să intre în magazin, să vadă animăluțele, iar seara să danseze în fața scenei… Și inevitabil ne întâlnim și noi, pentru că eu sunt aici aproape în fiecare zi”, a spus Răzvan Botezatu pentru Click.

Printre artiștii pe care vedeta i-a convins deja să cânte în Lazu se află Minodora, Daniela Gyorfi, Mihai Trăistariu, Constantin Enceanu, Angels, Raoul, Roxana Zanga și Maxi Party.

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Răzvan Botezatu a dezvăluit și faptul că în „Universul” lui și-au făcut locul și câteva găini, dar și un iepure.

„Normal că nu puteam să avem pur și simplu niște găini. La mine și găinile trebuiau să aibă nume de fițe! Așa am ajuns la Prada și Armani. Iar Gucci e iepure. Când spun toate astea cu voce tare îmi dau seama că ReveneaLand chiar nu seamănă cu nimic normal. Cred că asta îi surprinde cel mai mult pe oamenii care vin. Ei au văzut ani de zile toate nebuniile astea pe telefon, iar acum intră pe poartă și sunt în mijlocul lor.

Eu le spun mereu că aici nu sunt vreun patron ascuns într-un birou. Mă găsesc prin curte! Acum sunt cu un artist, peste zece minute verific dacă avem gheață, după aia mă duc la coteț, mă întorc să fac o horă și apoi mă întreabă cineva unde este toaleta… Cam acesta este jobul meu acum!

Uneori stau seara și mă uit în jur și mă întreb când am ajuns aici. Am plecat de la televizor, mi-am văzut de viață, de online, de afaceri și, după opt ani, m-am trezit din nou cu artiști, public, lavaliere, filmări și program. Cred că televiziunea n-a plecat niciodată complet din mine! Doar că mi-am construit singur platoul”, a încheiat fostul prezentator TV.

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