Banii din avansuri, spălați prin firme interpuse și retrași în numerar

Fondurile obținute de la victime nu au ajuns în șantierul din Sectorul 5, ci au fost mascate printr-un circuit de spălare de bani. Anchetatorii au identificat un traseu financiar prin care sumele încasate din avansuri erau plimbate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse și instituții financiare nebancare (IFN-uri), controlate din umbră de aceleași persoane. Ulterior, banii erau retrași în numerar și folosiți în interesul personal al suspecților.

În rețeaua prin care s-a derulat schema imobiliară ar fi fost implicat și un avocat. Pentru perfectarea actelor și pentru a le oferi cumpărătorilor o falsă senzație de siguranță legală, suspecții s-au folosit de serviciile a patru birouri notariale și au derulat verificări în legătură cu o instituție publică.

Polițiștii și procurorii au confiscat diverse sume de bani de la suspecții care au vândut apartamente fictive în Sectorul 5 din București. Sursa foto: Poliția Română.

Anchetă de amploare și apel al autorităților către victime

Prejudiciul estimat în acest moment se ridică la aproximativ 16 milioane de lei, însă numărul victimelor și valoarea totală a pagubei ar putea crește. Pentru destructurarea rețelei și strângerea probelor, anchetatorii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IGPR, alături de polițiști din Ilfov și Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în executare miercuri, 12 august 2026, 19 mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc la 14 adrese din București, precum și în județele Ilfov, Prahova și Giurgiu, vizând locuințele suspecților, sediile firmelor și ale IFN-urilor implicate. La acțiune au participat și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică pentru ridicarea de înscrisuri, unități informatice și valori.

Autoritățile fac un apel public către toate persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare în acest complex din Sectorul 5 și au fost prejudiciate să se adreseze polițiștilor.

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