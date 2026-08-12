Monica, soția lui Dan Capatos, este o prezență discretă și apare rar în spațiul public, motiv pentru care imaginile în care este alături de fostul prezentator și fiul lor, sunt extrem de apreciate. Fanii i-au felicitat pe cei trei pentru familia frumoasă pe care o au de peste 20 de ani.

Ce spunea Dan Capatos despre relația cu soția lui, Monica

În urmă cu ceva timp, Dan Capatos a povestit cum a început povestea de iubire dintre el și Monica. „Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat.

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Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui.

Dovadă că din 99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a spus Dan Capatos pentru CanCan.

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