Monica, soția lui Dan Capatos, este o prezență discretă și apare rar în spațiul public, motiv pentru care imaginile în care este alături de fostul prezentator și fiul lor, sunt extrem de apreciate. Fanii i-au felicitat pe cei trei pentru familia frumoasă pe care o au de peste 20 de ani.

Ce spunea Dan Capatos despre relația cu soția lui, Monica

În urmă cu ceva timp, Dan Capatos a povestit cum a început povestea de iubire dintre el și Monica. „Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat.

Dan capatos sotia si fiul la Marele CanionIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui.

Dovadă că din 99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a spus Dan Capatos pentru CanCan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Ochelari de mii euro, scandal și țipete la pauză: „Unde o dai, mă, în condiții de adversitate?”
GSP.RO
Ochelari de mii euro, scandal și țipete la pauză: „Unde o dai, mă, în condiții de adversitate?”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Avantaje.ro
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Adevarul.ro
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv
Fanatik.ro
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Financiarul.ro
Incendiu provocat intenționat lângă Ambasada României din Berna. Poliția Cantonală a deschis o anchetă
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
ObservatorNews.ro
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Libertateapentrufemei.ro
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online