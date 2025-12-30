Războiul din Ucraina va continua să facă ravagii

2026 ar putea fi anul în care pacea dintre Ucraina și Rusia va deveni din nou posibilă. Acesta este punctul central al discuțiilor din ultimele săptămâni și al întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Mar-a-Lago, duminică aceasta, 28 decembrie.

Un lucru este însă sigur: conflictul ucrainean va continua să facă ravagii în 2026. Dacă se ajunge la un acord între Kiev și Moscova, resursele necesare pentru monitorizarea armistițiului și a probabilei zone demilitarizate dintre cele două armate vor fi substanțiale.

Uniunea Europeană, care tocmai a anunțat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, va fi în prima linie, iar perspectiva reluării luptelor va afecta puternic guvernele implicate. Este imposibil să ne imaginăm anul 2026, fără a lua în considerare viitorul acestui conflict, crucial pentru securitatea continentului european.

„Vulcanul” din Venezuela ar putea erupe

Ce își dorește Donald Trump pentru Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, pe care președintele SUA o acuză că este una dintre principalele rute de trafic de droguri către țara sa? La prima vedere, răspunsul pare simplu: șeful Casei Albe vrea să-l înlăture pe Nicolás Maduro, care conduce țara din 2013, și să producă o schimbare de regim la Caracas.

Ideea care circulă la Washington este de a o instala pe María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025 (un premiu pe care Trump însuși l-a râvnit), în funcția de lider al Venezuelei.

Totuși, nimic nu este simplu și este puțin probabil ca operațiunile forțelor speciale americane sau o blocadă navală să fie suficiente pentru a-l înlătura pe Maduro. Regimul său, deși cu siguranță plin de corupție, a ținut țara sub control timp de cincisprezece ani și beneficiază de sprijinul Rusiei și Chinei, precum și de complicitatea mai multor țări latino-americane, începând cu Brazilia. Vulcanul venezuelean ar putea erupe în 2026.

În Sudan, atrocități și responsabilități

Războiul civil care sfâșie Sudanul, lăsând populația la mila grupărilor armate, este un conflict prin intermediari a cărui amploare nu trebuie subestimată. Printre mize? Securitatea maritimă pe coasta Mării Roșii, râvnită de două țări: Emiratele Arabe Unite, prezente la nivel mondial ca operator portuar de la achiziționarea P&O Ports în 2006, și Egiptul sub mareșalul Sisi.

Emiratele sprijină Forțele de Sprijin Rapid ale generalului Hemeti; Cairo susține armata sudaneză. Totuși, întreaga regiune este obiectul lăcomiei și al unui „mare joc” strategic, așa cum demonstrează recenta recunoaștere de către Israel a Somalilandului, statul situat la sud de Djibouti, vizavi de Yemen, care a devenit de facto independent acum 35 de ani. Va fi 2026 anul păcii în Africa după acordul de pace Rwanda-RD Congo semnat sub auspiciile lui Trump la Washington pe 4 decembrie? În Sudan se va decide acest lucru.

În Asia de Sud-Est, otrava naționalismului

Rețineți că acesta este un conflict limitat! Până în prezent, războiul dintre Thailanda și Cambodgia, din fericire oprit de un nou armistițiu semnat pe 27 decembrie, nu are nicio legătură cu conflictele din Ucraina sau Sudan. Absolut nimic! Este vorba de ostilități la frontieră care, deocamdată, au dus doar la aproximativ o sută de morți și, mai important, la strămutarea populațiilor civile din regiunile afectate.

Dar atenție: în spatele acestui conflict localizat se află tendințe semnificative care ar putea face din 2026 un an cu mari pericole. Trei ies în evidență: renașterea naționalismului în Asia de Sud-Est, una dintre puterile economice mondiale; apariția unor noi amenințări, cum ar fi escrocheriile derulate de mafia chineză; și escaladarea tensiunilor maritime în regiune, între marina chineză și marinele din Vietnam, Filipine și Indonezia. O explozie în această zonă în 2026 ar avea repercusiuni globale imediate.

Coreea de Nord și Taiwan: două bombe cu ceas

Kim Jong-un a încheiat anul 2025 publicând imagini cu ceea ce Phenianul prezintă drept viitorul submarin nuclear al Coreei de Nord. Acesta este încă un pas în frica crescândă pe care dictatorul – care s-a întâlnit de mai multe ori cu Donald Trump în timpul primului său mandat – o seamănă în regiune. Trebuie reamintit că Coreea de Nord este unul dintre cei mai puternici susținători ai Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, dar beneficiază și de clemența Chinei vecine.

China profită în mod obiectiv de tensiunile geopolitice din Asia de Nord-Est, pentru a distrage atenția Coreei de Sud și a Japoniei – protejate militar de Statele Unite – de la ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Taiwan, insula pe care Xi Jinping vrea să o anexeze Republicii Populare cu mult înainte de centenarul acesteia, în 2049.

Potențiale convulsii nucleare în Iran

Trump, „pacificatorul”, și-a arătat, de altfel, o altă latură în această strâmtoare, crucială pentru comerțul global: pe 18 decembrie, a aprobat în sfârșit vânzarea către Taiwan a unsprezece miliarde de dolari în arme americane. Rezultatul? Manevre militare chineze au loc la sfârșitul acestui an.

Și nu în ultimul rând: potențialele convulsii nucleare din Iran, agonia continuă din Gaza după încetarea majorității luptelor, tensiunile sectare din Siria, care ar putea degenera în război civil, și ce s-ar putea întâmpla în Groenlanda dacă Donald Trump ar încerca o lovitură de stat. Numirea unui trimis special al SUA pentru teritoriu în decembrie prefigurează o presiune tot mai mare din partea Washingtonului.

