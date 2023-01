08:00 - Acum o ora Kuleba: Chestiunea livrărilor de tancuri Leopard se află în faza finală

Chestiunea livrării de tancuri Leopard 2 către Ucraina se află în faza finală, mai rămâne de făcut ultima „jumătate de pas”, a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, în timpul telejurnalului de ştiri la nivel naţional, relatează Ukrinform.

„Am spus, şi pot să repet din nou, că mai avem de făcut doar o jumătate de pas în chestiunea tancurilor. Am primit deja Challengers britanice, despre care ni s-a spus cândva că sunt imposibile. Primim deja tancuri franceze – deocamdată uşoare. Am auzit că Franţa are în vedere furnizarea de tancuri Leclerc. Nu am nicio îndoială că tancurile Leopard vor ajunge la noi. Suntem în faza finală”, a declarat Kuleba.