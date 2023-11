LIVETEXT | Armata israeliană publică imagini video care arată „cum ostatici sunt duși în spitalul Al Shifa”

Israelul a anunţat că rebeli houthi din Yemen au deturnat nava cargo Galaxy Leader în Marea Roşie, dar a negat că vreunul dintre cetăţenii săi s-ar afla la bord. Oficialii israelieni au acuzat Iranul că s-ar afla în spatele acţiunii, transmite TPS.

Rebelii houthi, care au lansat o serie de rachete şi drone asupra Israelului începând cu 7 octombrie, au ameninţat, de asemenea, că vor ataca transportul maritim israelian.

„Condamnăm cu fermitate atacul iranian împotriva unei nave internaţionale. Nava, deţinută de o companie britanică şi operată de o companie japoneză, a fost deturnată la instrucţiunile iraniene de către miliţia houthi din Yemen”, a transmis duminică biroul premierului israelian într-un comunicat.

„La bordul navei se află 25 de membri ai echipajului de diferite naţionalităţi, printre care: ucraineni, bulgari, filipinezi şi mexicani. Niciun israelian nu era prezent pe navă. Acesta este un alt act de terorism iranian care promovează agresiunea Iranului împotriva cetăţenilor lumii libere şi creează implicaţii internaţionale în ceea ce priveşte securitatea căilor maritime globale”.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au comunicat pe X, fostul Twitter, că nava a plecat din Turcia şi se îndrepta spre India cu un echipaj internaţional. „Nu este o navă israeliană”, se arată în tweet.

The hijacking of a cargo ship by the Houthis near Yemen in the southern Red Sea is a very grave incident of global consequence.

The ship departed Turkey on its way to India, staffed by civilians of various nationalities, not including Israelis. It is not an Israeli ship.