Armata israeliană a anunțat că a descoperit o altă rețea majoră de tuneluri Hamas în partea de sud a orașului Gaza, publicând imagini care arată un câine din unitatea canină Oketz scanând pasajele subterane.

The IDF reveals that it has uncovered another large Hamas tunnel network in the southern part of Gaza City, publishing footage showing a dog from the Oketz canine unit scanning the underground passages. pic.twitter.com/GClOITrFOy

Potrivit armatei israeliene, rețeaua are o lungime de sute de metri și include camere de comandă, depozitare și spații mari de odihnă cu energie electrică, linii de comunicație și apă.

Tunelul a fost găsit de soldați după confruntările avute cu luptătorii Hamas într-un complex principal aparținând grupării teroriste din orașul Gaza, lângă Spitalul al-Quds.

Israelul afirmă că soldații au ucis mai mulți luptători înarmați ai Hamas în timpul confruntărilor, iar trupele ulterioare ale Brigăzii de Parașutisti care operau în aceeași zonă au localizat mai multe puțuri de tunel care duceau la rețeaua subterană majoră.

Tunelurile au fost ulterior distruse de către specialiști.

The elite Yahalom combat engineering unit and Oketz then arrived to investigate the tunnels beneath the Hamas compound, which were revealed to have multiple levels.



The tunnels were later destroyed by combat engineers and the 99th Division. pic.twitter.com/qTJlHMMULA