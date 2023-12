Armata israeliană a descoperit o mare rețea de tuneluri Hamas în tabăra Jabalia din nordul Gazei, de unde au fost recuperate și trupurile a cinci ostatici israelieni, relatează The Times of Israel.

Armata avea informații despre două cadavre de ostatici care se aflau în zona taberei Jabalia și au localizat puțuri de tunel în timpul operațiunii la fața locului.

Puțurile, investigate de trupe, inclusiv de unitatea de elită de inginerie de luptă Yahalom, au scos la iveală o rețea masivă de tuneluri cu două niveluri și un lift care coboară zeci de metri către o sală mare și un centru de comandă.

