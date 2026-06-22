Asul din mâneca Ucrainei

Într-un depozit secret, în întunericul nopții, specialiști mascați din cadrul serviciului de informații militare ucrainean GUR asamblează o linie de aeronave de 4,5 metri lungime. Acestea sunt drone kamikaze cu rază lungă de acțiune Liutyi ucrainene, care transportă încărcături explozive de până la 70 de kilograme și sunt capabile să parcurgă aproape 2.000 de kilometri. Mai târziu în acea noapte, acestea vor fi lansate către ținte din interiorul Rusiei.

„Ele sunt acum cea mai importantă carte a noastră în acest război”, spune un comandant ucrainean folosind indicativul de apel „Vector”, în timp ce atinge aripa uneia dintre drone. El conduce o unitate specializată în așa-numitele atacuri la mare adâncime — atacuri efectuate mult în spatele liniilor rusești.

O campanie cu drone care a debutat la începutul anului 2024 cu doar câteva zeci de aeronave pe lună a evoluat într-o operațiune la scară largă. Forțele președintelui Volodimir Zelenski lansează acum, în medie, între 200 și 300 de drone împotriva unor ținte de pe teritoriul rus în fiecare noapte.

„La început, rușii credeau că desfășoară o operațiune militară specială. Acum înțeleg că acesta este un război”, a spus comandantul „Vector”. Mesajul către Rusia, adaugă el: „«Acest război a ajuns acum și în casele voastre». Sperăm că acest mesaj va ajuta Rusia să pună capăt acestui război.”

„Această distanță nu este limita capacităților noastre”

Volodimir Zelenski mizează pe faptul că o campanie cu drone va schimba cursul războiului în favoarea Ucrainei. Recent, el a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin, îndemnându-l să se angajeze în negocieri directe de pace.

El a făcut referire în repetate rânduri la atacurile cu drone ale Ucrainei, inclusiv la un atac similar asupra orașului Sankt Petersburg din 3 iunie, care l-a pus în încurcătură pe liderul rus în timp ce acesta convoca un summit economic sub nori de fum negru.

„După cum știți foarte bine, această distanță nu este limita capacităților noastre”, a scris Zelenski, subliniind consecințele atacurilor pentru rușii de rând: penuria de combustibil, creșterea prețurilor și, nu în ultimul rând, frica.

Moartea de la înălțime: Dronele FPV și tactica roiului

Ceea ce a început ca o soluție de criză pentru armata ucraineană, confruntată cu un deficit masiv de muniție de artilerie în fața trupelor ruse, s-a transformat într-o veritabilă industrie tehnologică de război. Dronele comerciale ieftine, modificate în garaje și laboratoare improvizate, au devenit ochii și argumentul distructiv al soldaților din prima linie.

Conform analizelor de pe front, dronele de tip FPV (First-Person View), ghidate de operatori prin intermediul unor ochelari speciali, au oferit o precizie chirurgicală pe care artileria clasică nu o poate atinge decât cu costuri imense. Aceste aparate de zbor, care costă adesea doar câteva sute de dolari, sunt capabile să distrugă tancuri și blindate rusești de milioane de dolari.

„Nu mai vorbim despre un simplu suport aerian, ci despre o rescriere completă a strategiei. Soldatul din tranșee are acum capacitatea de a vedea dincolo de orizont și de a lovi cu precizie milimetrică, fără a se expune direct”, notează experții militari consultați.

Această democratizare a spațiului aerian a creat însă și un mediu extrem de volatil. Rusia a învățat rapid lecția și a început, la rândul ei, să își adapteze masiv producția industrială, transformând cerul Ucrainei într-un câmp de luptă electronic extrem de aglomerat.

În prezent, războiul este dominat de o cursă contra-cronometru între sistemele de bruiaj (război electronic) și software-urile de inteligență artificială menite să ghideze dronele chiar și atunci când semnalul GPS este complet pierdut.

Lecția din Ucraina pentru marile puteri ale lumii

Impactul acestei transformări depășește granițele Europei de Est. Pentagonul și statele membre NATO urmăresc cu atenție fiecare evoluție de pe frontul ucrainean, conștiente că doctrinele militare bazate pe superioritatea blindatelor grele sau pe dominația avioanelor de vânătoare scumpe trebuie revizuite de urgență.

Războiul viitorului nu mai aparține doar marilor bugete, ci și adaptabilității software. Capacitatea Ucrainei de a integra tehnologia civilă în structurile de comandă militară a transformat dronele dintr-un simplu accesoriu de recunoaștere în principala armă de descurajare, oferind o lecție globală despre cum inventivitatea poate echilibra balanța în fața unui inamic mult mai numeros.

Ucraina a lansat joi cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei din ultimii ani, provocând incendii în capitală și în împrejurimi, precum și evacuarea celui mai mare aeroport din Rusia, au anunțat oficialii, potrivit AFP.



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